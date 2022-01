“Se arriverà a maggio, a metà aprile, a inizio aprile io ne sarò contento. Io sono tranquillo, lui soffre di più e gli dico che ogni giorno manca un giorno in meno. Deve stare tranquillo”

Parole e musica di José Mourinho a spegnere gli entusiasmi di chi pensava che Leonardo Spinazzola potesse tornare in tempo per disputare gli spareggi-mondiali con l’Italia del ct Roberto Mancini. Invece no, i tempi di recupero dalla rottura del tendine d’Achille si sono fatalmente dilatati. Almeno in ottica Macedonia del Nord-Portogallo...

Rientro a marzo?

Già, se tutto dovesse andare bene l’esterno sinistro dovrebbe rientrare a disposizione di José Mourinho a inizio marzo, invece di fine gennaio come ipotizzato in un primo momento. Nonostante l'entusiasmo e la voglia di bruciare le tappe dello stesso calciatore

“Mi piacerebbe sapere chi è stato il fenomeno che ad agosto ha deciso di scrivere o dire che a novembre avrebbe giocato con la squadra. Solo dei pazzi possono pensare una cosa del genere Lo ipotizzaza lui stesso? Allora anche lui è un pazzo. Super-ottimista, motivato da qualcuno che l’ha motivato al contrario. È una lesione difficile, impossibile da recuperare entro novembre" (José Mourinho)

Serve ulteriore pazienza, affrettare i tempi di recupero non gioverebbe a nessuno.

