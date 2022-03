Calcio

Playoff Qatar 2022 - Cristiano Ronaldo: “Sarà il mio ultimo Mondiale? Decido io, non voi”

MONDIALI - Il portoghese, impegnato col Portogallo nel match contro la Macedonia valevole per la qualificazione in Qatar, ha risposto tra i denti contro i media che in conferenza stampa ipotizzavano sul suo futuro.

00:00:40, 21 minuti fa