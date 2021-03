Belgio e Olanda che si danno da fare anche dal punto di vista realizzativo per mettere a posto la differenza reti. Il Belgio ne fa 8 alla Bielorussia, nonostante Roberto Martinez lasci De Bruyne e Lukaku in panchina. L'Olanda ne fa 7 sul campo di Gibilterra. Parlando di 'italiani' a segno Skriniar, decisivo contro la Russia, e Perisic che trascina la Croazia alla vittoria su Malta. In gol anche Çalhanoglu, ma la sua Turchia fa 3-3. Arriva poi il gol n° 103 di Cristiano Ronaldo in Nazionale, con il portoghese (Ali Daei (109 con l'Iran). Serata di goleade nelle qualificazioni per i Mondiali del 2022 , conche si danno da fare anche dal punto di vista realizzativo per mettere a posto la differenza reti. Il Belgio ne fa 8 alla Bielorussia, nonostante Roberto Martinez lasciin panchina. L'Olanda ne fa 7 sul campo di Gibilterra. Parlando di 'italiani' a segno, decisivo contro la Russia, eche trascina la Croazia alla vittoria su Malta. In gol anche, ma la sua Turchia fa 3-3. Arriva poi il gol n° 103 diin Nazionale, con il portoghese ( confermatissimo come capitano ) che è ora molto vicino al record di(109 con l'Iran).

Portogallo in testa nel gruppo A

La Serbia vince a fatica contro l'Azerbaigian, con una doppietta di Mitrovic che regala la vittoria all'81'. Da segnalare Milinkovic-Savic in campo per tutti i 90 minuti. Il Portogallo risponde presente con il 3-1 sul Lussemburgo, anche se sono i padroni di casa ad andare in vantaggio con il gol di Gerson Rodrigues. João Félix si fa male, ma dopo pochi minuti arriva il pareggio di Jota. In avvio di ripresa ecco Cristiano Ronaldo che firma il gol del sorpasso grazie all'assist di João Cancelo. Nel finale arriva il tris di Palhinha e l'espulsione per Chanot.

-Azerbaigian-Serbia 1-2

-Lussemburgo-Portogallo 1-3

La classifica del girone A

Squadra Punti 1. Portogallo 7 2. Serbia 7 3. Lussemburgo* 3 4. Irlanda* 0 5. Azerbaigian* 0

*una partita in meno

Cristiano Ronaldo esulta per un gol in Lussemburgo-Portogallo - Qualificazioni Mondiali Qatar 2022 - Getty Images Credit Foto Getty Images

Il Belgio ne fa 8

Roberto Martinez è di parola e non schiera dall'inizio Romelu Lukaku contro la Bielorussia. Non serve comunque l'innesto dell'attaccante dell'Inter, perché il Belgio ne fa 8. Nel primo tempo a segno Batshuayi, Vanaken, Trossard e Doku, nella ripresa vanno in gol Praet, Benteke, Trossard (che fa doppietta) e Vanaken (che fa doppietta). Vittorioso anche il Galles che fa 1-0 alla Repubblica Ceca grazie alla rete di Daniel James del Manchester United. Entrambe le squadre chiudono in 10 per l'espulsione di Schick da una parte (rosso diretto al 49') e Roberts dall'altra (al 77').

-Belgio-Bielorussia 8-0

-Galles-Repubblica Ceca 1-0

La classifica del girone E

Squadra Punti 1. Belgio 7 2. Repubblica Ceca 4 3. Galles* 3 4. Bielorussia* 3 5. Estonia* 0

*una gara in meno

Vanaken e Batshuayi esultano per un gol in Bielorussia-Belgio - Qualificazioni Mondiali 2022 - Getty Images Credit Foto Getty Images

E l'Olanda ne fa 7

È serata di goleade perché se il Belgio ne fa 8, i Paesi Bassi vincono per 7-0 sul campo di Gibilterra grazie ai gol di Berghuis, Luuk de Jong, Depay (doppietta), Wijnaldum, Malen e van de Beek. La Nazionale di de Boer ne approfitta per andare a -1 dalla Turchia che viene bloccata in casa dalla Lettonia con un pirotecnico 3-3: gol e assist per Çalhanoglu, mentre il rigore del momentaneo 3-1 lo realizza Yilmaz. Vince anche la Norvegia che supera 1-0 il Montenegro grazie al gol di Sorloth nel primo tempo.

-Gibilterra-Paesi Bassi 0-7

-Montenegro-Norvegia 0-1

-Turchia-Lettonia 3-3

La classifica del girone G

Squadra Punti 1. Turchia 7 2. Paesi Bassi 6 3. Montenegro 6 4. Norvegia 6 5. Lettonia 1 6. Gibilterra 0

Çalhanoglu a segno in Turchia-Lettonia - Qualificazioni Mondiali 2022 - Getty Images Credit Foto Getty Images

La Croazia raggiunge la Russia

Russia battuta dalla Slovacchia per 2-1 sotto i colpi di Skriniar e Mak, con il gol di Mario Fernandes a pareggiare solo momentaneamente il match per gli ospiti. La Nazionale di Cherchesov viene così rimontata in testa al girone dalla Croazia che batte Malta per 3-0 grazie ai gol di Perisic, Modric e Brekalo. Slovenia invece fermata da Cipro che ottiene la sua prima vittoria grazie al gol di Pittas.

-Slovacchia-Russia 2-1

-Croazia-Malta 3-0

-Cipro-Slovenia 1-0

Perisic a segno in Croazia-Malta - Qualificazioni Mondiali 2022 - Getty Images Credit Foto Getty Images

La classifica del girone H

Squadra Punti 1. Croazia 6 2. Russia 6 3. Slovacchia 5 4. Cipro 4 5. Slovenia 3 6. Malta 1

