Grandissima prestazione dei ragazzi di Yakin che si mangiano la Bulgaria e volano al Mondiale. Dopo un primo tempo "macchiato" dalla poca precisione negli ultimi 25 metri, i rossocrociati aggiustano la mira ad inizio ripresa e in poco più di 20 minuti aprono in due la resistenza dei propri avversari. Il primo gol nasce da un'invenzione di Shaqiri per la testa di Okafor, il secondo è firmato da una gran botta di Vargas, la zuccata di Itten vale il tris e il destro dell'atalantino Freuler mette la ciliegina sulla torta. Gli Elvetici vanno meritatamente al mondiale, partita iper dominata. Quinto mondiale consecutivo.

Tabellino

SVIZZERA (4-2-3-1): Sommer; Mbabu, Shar (96' Sow), Frei, Widmer; Zakaria, Freuler; Okafor (68' Steffen), Shaqiri (96' Aebischer), Vargas (79' Zeqiri); Gavranovic (68' Itten). All. Murat Yakin

BULGARIA (4-4-2): Karadzhov; Turitsov (46' Velkovski), A. Hristov, Dimitrov, Tsvetanov; Chochev (65' I. Iliev), Kostadinov, Kirilov (70' Tsonev), Nedelev; A. Iliev (46'

Minchev), Despodov (80' Yankov). All. Petrov

ARBITRO: Benoit Bastien

GOL: 48' Okafor, 57' Vargas, 72' Itten, 91' Freuler

ASSIST: Shaqiri, Gavranovic, Steffen, Shaqiri

AMMONITI: Turitsov, Freuler, Hristov, Mbabu

ESPULSI:

NOTE: Recupero: 2' nel primo tempo, 8' nel secondo tempo

