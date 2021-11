Come hanno detto in diretta i commentatori della televisione svizzera RSI, questo 15 novembre diventerà una data da inserire nei libri della storia calcistica elvetica. I ragazzi di Murat Yakin, con una grandissima prestazione offensiva e difensiva, si sono mangiati la Bulgaria e hanno superato l'Italia all'ultima giornata del Girone C staccando il pass per il Mondiale di Qatar 2022. Il quinto consecutivo per i rossocrociati, che dopo aver mancato la partecipazione a Corea e Giappone 2002 si confermano letali.

La partita è andata via con un copione piuttosto facile da leggere. Quasi scontato. Una squadra aggrediva e l’altra, in qualche modo, cercava di difendersi e ripartire. Dopo un primo tempo "macchiato" dalla poca precisione negli ultimi 25 metri, gli elvetici hanno aggiustano la mira ad inizio ripresa e in poco più di 20 minuti hanno aperto in due la resistenza dei propri avversari. Il primo gol è nato da un'invenzione di Shaqiri (premiato ad inizio partita per le 100 presenze in nazionale e autore di 2 assist) per la testa di Okafor, il secondo l’ha firmato Vargas (uno dei migliori in campo), la zuccata di Itten ha sigillato il tris e il destro dell'atalantino Freuler ha messo la ciliegina sulla torta. Una partita assolutamente dominata e una qualificazione pienamente meritata.

Ad

Qualificazioni Mondiali Europa Irlanda del Nord-Italia 0-0, pagelle: piovono insufficienze 2 ORE FA

Okafor, Vargas, Itten e Freuler: Svizzera al Mondiale!

TABELLINO

SVIZZERA (4-2-3-1): Sommer; Mbabu, Shar (96' Sow), Frei, Widmer; Zakaria, Freuler; Okafor (68' Steffen), Shaqiri (96' Aebischer), Vargas (79' Zeqiri); Gavranovic (68' Itten). All. Murat Yakin

BULGARIA (4-4-2): Karadzhov; Turitsov (46' Velkovski), A. Hristov, Dimitrov, Tsvetanov; Chochev (65' I. Iliev), Kostadinov, Kirilov (70' Tsonev), Nedelev; A. Iliev (46' Minchev), Despodov (80' Yankov). All. Petrov

ARBITRO: Benoit Bastien

GOL: 48' Okafor, 57' Vargas, 72' Itten, 91' Freuler

ASSIST: Shaqiri, Gavranovic, Steffen, Shaqiri

AMMONITI: Turitsov, Freuler, Hristov, Mbabu

ESPULSI: -

NOTE: Recupero: 2' nel primo tempo, 8' nel secondo tempo

LA CRONACA IN 8 MOMENTI

GAVRANOVIC SI MANGIA UN GOL! Dopo un batti e ribatti all'interno dell'area di rigore, Okafor libera il destro di Gavranovic che però colpisce in pieno il portiere bulgaro.

PALO DI OKAFOR! Destro a giro alla Insigne per il numero 9 che, sfortunatamente, trova il legno a dirgli di no.

OKAFOR! SVIZZERA IN VANTAGGIO! Cross delizioso di Shaqiri dalla linea di fondo, taglio flash di Okafor che di testa, dal centro dell'area, buca Karadzhov.

PALO DI SHAQIRI! IL SECONDO PER GLI SVIZZERI! Widmer la mette in mezzo per Shaq che, praticamente sul dischetto, salta Tsvetanov e colpisce il palo con il piede debole.

VARGAS! 2-0 SVIZZERA! Palla lunga di Frei che viene respinta della difesa, imbucata immediata di Gavranovic per il taglio verticale di Vargas che dai 5 metri mette la palla sotto la traversa con il sinistro. Raddoppio meritatissimo.

ANNULLATO UN GOL A GAVRANOVIC! La Svizzera aveva triplicato con il proprio numero 19, ma il VAR ha annullato per chiara posizione di fuorigioco.

SVIZZERA INCONTENIBILE! 3-0! Cross di Steffen dalla sinistra e gran colpo di testa di Itten ad altezze siderali. I due nuovi entrati confezionano questo terzo gol.

FREULER METTE LA CILIEGINA SULLA TORTA! 4-0! Altro assist di Big Shaq e gran destro del giocatore dell'Atalanta che stringe la conclusione sul primo palo e festeggia sotto la curva. La Svizzera stacca il pass per il Mondiale.

LA STATISTICA CHIAVE

I tiri in porta! La Svizzera ha dominato il match tirando ben 18 volte verso la porta di Karadzhov: un assedio.

IL MOMENTO SOCIAL

IL MIGLIORE

Murat YAKIN: quando si è seduto sulla panchina della Svizzera ha detto: "niente spareggi, andiamo al Mondiale". Stasera ha mantenuto la promessa. Impresa assolutamente storica.

IL PEGGIORE

Tutta la BULGARIA: non avevano obiettivi, ma la partita è stata veramente di basso livello. Non sapevano cosa fare del pallone, la Svizzera li ha piallati.

Mancini: "Pallone d'Oro a Jorginho, ha vinto di tutto"

Qualificazioni Mondiali Europa Italia agli spareggi. Quando si gioca e contro chi? La guida 2 ORE FA