Spesso, la pausa nazionali può essere noiosa ed arrecare infortuni a giocatori di rilievo che, poi, finirebbero per saltare le partite ufficiali anche con il proprio club. Questa sosta, però, è completamente diversa proprio perchè si gioca l'ultimo turno di partite per le Qualificazioni al Mondiale 2022 e molte situazioni saranno ancora da decidere.

Vediamo la situazione girone per girone.

GRUPPO A

Squadre Punti Partite giocate Serbia 17 7 Portogallo 16 6 Lussemburgo 6 6 Irlanda 5 6 Azerbaigian 1 7

Prossimi appuntamenti:

11 Novembre

Azerbaigian vs Lussemburgo

Repubblica d'Irlanda vs Portogallo

14 Novembre

Lussemburgo vs Repubblica d'Irlanda

Portogallo vs Serbia

Situazione delineata con Portogallo e Serbia a giocarsi la qualificazione diretta al Mondiale. Per la seconda classificata ci saranno i Playoff.

GRUPPO B

Squadre Punti Partite giocate Svezia 15 6 Spagna 13 6 Grecia 9 6 Georgia 4 7 Kosovo 4 7

Prossimi appuntamenti:

11 novembre

Georgia vs Svezia

Grecia vs Spagna

14 novembre

Grecia vs Kosovo

Spagna vs Svezia

Gruppo interessante perché le prime tre sono tutte ancora in gioco. Per la Grecia l'equazione è semplice, deve battere sia la Spagna che il Kosovo, nient'altro. Per la Spagna è leggermente più complicato. Se vincesse le ultime due sono i vincitori del gruppo. Se non riuscissero a farlo, la loro posizione sarà influenzata dal risultato della Svezia contro la Georgia in fondo al gruppo. Se la Svezia, come ci si aspetterebbe, vince quella partita, allora può permettersi di pareggiare con la Spagna a Siviglia e ancora in cima al gruppo.

GRUPPO C

Squadre Punti Partite giocate Italia 14 6 Svizzera 14 6 Bulgaria 8 7 Irlanda del Nord 5 6 Lituania 3 7

Prossimi appuntamenti:

12 novembre

Italia vs Svizzera

Irlanda del Nord vs Lituania

15 novembre

Irlanda del Nord vs Italia

Svizzera vs Bulgaria

Italia e Svizzera saranno le prime nel girone e sarà fondamentale lo scontro diretto di venerdì 12 novembre per decretare la vincitrice. L'Italia ha un vantaggio di due gol nella differenza reti.

GRUPPO D

Squadre Punti Partite giocate Francia 12 6 Ucraina 9 7 Finlandia 8 6 Bosnia ed Erzegovina 7 6 Kazakistan 3 7

Prossimi appuntamenti:

13 novembre

Bosnia ed Erzegovina vs Finlandia

Francia vs Kazakistan

16 novembre

Finlandia vs Francia

Bosnia ed Erzegovina vs Ucraina

Tecnicamente tutte e quattro le squadre possono passare come vincitrici del gruppo. Se la Francia evita la sconfitta nella partita finale contro la Finlandia, passa come vincitrice del gruppo anche se perde contro il Kazakistan. Se, come ci si aspetterebbe, battono il Kazakistan, passeranno come vincitori del gruppo indipendentemente da ciò che accade nella partita contro la Finlandia. La Bosnia ha bisogno di battere sia la Finlandia che l'Ucraina per avere la garanzia di passare e potrebbe anche finire in cima se la Francia perde sia con la Finlandia che con il Kazakistan. La Bosnia può passare battendo l'Ucraina e pareggiando con la Finlandia. L'Ucraina deve vincere contro la Bosnia (e potrebbe finire in cima se la Francia perde) e poi sperare che la Finlandia subisca una sconfitta. La Finlandia ha bisogno di vincere almeno una delle sue partite per avere una possibilità, vincerne due li manderebbe sicuramente avanti.

GRUPPO E

Squadre Punti Partite giocate Belgio 16 6 Repubblica Ceca 11 7 Galles 11 6 Estonia 4 6 Bielorussia 3 7

Prossimi appuntamenti:

13 novembre

Galles vs Bielorussia

Belgio vs Estonia

16 novembre

Galles vs Belgio

Repubblica Ceca vs Estonia

Il Belgio ha la garanzia di arrivare tra i primi due, e se batte l'Estonia arriverà in cima. Realisticamente, se pareggia contro l'Estonia andrà bene, dato che la loro differenza reti è di 17.

Per il secondo posto il Galles deve migliorare i risultati della Repubblica Ceca, dato che i cechi hanno attualmente una differenza reti superiore. Tuttavia, con una partita in più, il Galles potrebbe eguagliare una vittoria ceca e poi andare avanti con un pareggio nella loro partita finale.

GRUPPO F

Squadre Punti Partite giocate Danimarca 24 8 Scozia 17 8 Israele 13 8 Austria 10 8 Isole Faroe 4 8 Moldavia 1 8

Prossimi appuntamenti:

November 12

Moldavia vs Scozia

Danimarca vs Isole Faroe

Austria vs Israele

15 novembre

Israele vs Isole Faroe

Scozia vs Danimarca

Austria vs Moldavia

La Danimarca è stata perfetta finora e il primo posto è già garantito. La battaglia per il secondo posto favorisce la Scozia, che ha un distacco di quattro punti con due partite da giocare. Se la Scozia dovesse battere la Moldova nella sua prima partita, sigillerebbe il secondo posto. Israele deve essere perfetto e sperare che la Scozia non vinca entrambe le partite.

GRUPPO G

Squadre Punti Partite giocate Olanda 19 8 Norvegia 17 8 Turchia 15 8 Montenegro 11 8 Lettonia 5 8 Gibilterra 0 8

Prossimi appuntamenti:

13 novembre

Norvegia vs Lettonia

Turchia vs Gibilterra

Montenegro vs Paesi Bassi

16 novembre

Gibilterra vs Lettonia

Montenegro vs Turchia

Paesi Bassi vs Norvegia

La situazione è tesa. Tre squadre possono arrivare in cima e quattro squadre possono arrivare seconde. Gli olandesi hanno bisogno di vincerne una e pareggiarne una per essere garantiti in cima. La Norvegia deve realisticamente fare lo stesso e sperare che l'Olanda non vinca una delle due partite, o che vincano entrambe le partite, dato che l'ultima partita è contro i Paesi Bassi. La Turchia deve vincere entrambe le partite e sperare che i Paesi Bassi e la Norvegia perdano. Per il Montenegro la prima partita contro gli olandesi è da vincere, poi devono battere la Turchia e sperare che la Norvegia perda entrambe le partite con un margine abbastanza grande per una differenza reti di nove gol.

GRUPPO H

Squadre Punti Partite giocate Russia 19 8 Croazia 17 8 Slovacchia 10 8 Slovenia 10 8 Malta 5 8 Cipro 5 8

Prossimi appuntamenti:

November 11

Russia vs Cipro

Malta vs Croazia

Slovacchia vs Slovenia

November 14

Malta vs Slovacchia

Slovenia vs Cipro

Croazia vs Russia

Abbastanza semplice qui, Russia e Croazia sono le prime due del girone. La Russia è in vantaggio di due punti. Tuttavia con un vantaggio di due gol di differenza reti, la Croazia può sperare per quando ospiteranno la Russia nella partita finale del gruppo.

GRUPPO I

Squadre Punti Partite giocate Inghilterra 20 8 Polonia 17 8 Albania 15 8 Ungheria 11 8 Andorra 6 8 San Marino 0 8

Prossimi appuntamenti:

12 novembre

Andorra vs Polonia

Ungheria vs San Marina

Inghilterra vs Albania

15 novembre

San Marino vs Inghilterra

Albania vs Andorra

Polonia vs Ungheria

Tecnicamente è tutto da giocare. Ma con l'Inghilterra che affronta San Marino nell' ultima partita, realisticamente sono i vincitori del gruppo. Dietro di loro, la Polonia deve vincere entrambe le partite e sperare che l'Inghilterra perda contro l'Albania per avere una possibilità di vincere il gruppo. L'Albania ha bisogno di battere l'Inghilterra e Andorra e sperare che la Polonia perda da qualche parte lungo la strada.

GRUPPO J

Squadre Punti Partite giocate Germania 21 8 Romania 13 8 Macedonia del Nord 12 8 Armenia 12 8 Islanda 8 8 Liechtenstein 1 8

Prossimi appuntamenti:

11 novembre

Armenia vs Macedonia del Nord

Romania vs Islanda

Germania vs Liechtenstein

14 novembre

Lichtenstein vs Romania

Armenia vs Germania

Macedonia del Nord vs Islanda

La Germania è vincitore del gruppo, ma è una battaglia a tre per il secondo posto. Tecnicamente anche l'Islanda può arrivare seconda, ma ciò richiederebbe che il Liechtenstein battesse la Romania, il che sembra improbabile. La Romania ha probabilmente il compito più facile, affrontando le ultime due squadre, mentre l'Armenia affronta la Macedonia del Nord e la Germania già qualificata. Dopo che la Macedonia del Nord viaggerà verso l'Armenia, ospiterà l'Islanda nella loro ultima partita dove spera di vincere.

