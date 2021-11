È lo stesso Mancini a fare il punto sugli infortunati in casa Italia che, nelle fondamentali partite contro Svizzera e Irlanda del Nord, dovrà fare a meno di alcuni pezzi pregiati. Il Ct ha convocato 28 giocatori già sapendo che molti di loro non saranno disponibili, inoltre, ha invitato il gruppo squadra e i tifosi a mantenere la calma sapendo che la posta in palio sarà altissima:

"Dobbiamo stare tranquilli anche se sappiamo che la partita sarà importante

Pellegrini e Zaniolo, Barella che sembra in buone condizioni ma verrà comunque valutato in questi giorni. I primi a tornare a casa sono i due romanisti hanno già lasciato Coverciano per problemi fisici . Da esaminare, invece, è il flessore diche sembra in buone condizioni ma verrà comunque valutato in questi giorni.

Il centrocampo perde anche un altro tassello fondamentale: Marco Verratti. Il calciatore parigino si è infortunato di recente e rimarrà out ancora per un mese circa. Da valutare anche i due centrali difensivi, Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci; i due hanno saltato la partita Juventus-Fiorentina ma sembrano in recupero in vista del test delicato con la Svizzera.

Mancini ha convocato Tonali e Pobega, i due centrocampisti di Milan e Torino sono stati tra i protagonisti di questo inizio di campionato e torneranno utili nelle gare a venire. Grande emozione anche per Danilo Cataldi, Lazio, che si aggiunge al gruppo Italia per dare nuova linfa in mezzo al campo.

Sugli undici che andranno ad affrontare la Svizzera, Mancini sembra intenzionato a schierare Donnarumma tra i pali, le corsie esterne saranno presidiate da Di Lorenzo ed Emerson Palmieri con, al centro della difesa, Acerbi e Bastoni se non dovessero farcela Chiellini e Bonucci. Locatelli e Jorginho dovrebbero comandare a centrocampo, aiutati da Tonali o Pobega se Barella non dovesse farcela. In attacco, ci sarà spazio per Chiesa e Insigne a supporto del terminale offensivo, Ciro Immobile.

