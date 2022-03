Più importanti", ovviamente, fino a quando non si avrà la certezza di qualificarsi ai Mondiali del Qatar, a fine anno. Chi vince, come ormai è noto, sfiderà una tra Portogallo e Turchia in trasferta. Ed è a questo che si pensa in continuazione dimenticandosi che, prima di tutto, occorre prendere seriamente il primo impegno. L'Italia campione d'Europa è tenuta a non sottovalutare alcun tipo di avversario: il primo avversario degli Azzurri, in questo senso, sono proprio gli Azzurri. Mancano tre settimane a Italia-Macedonia del Nord , 21 giorni alla prima delle due partite più importanti del 2022 degli Azzurri, ospitata per l'occasione dal Renzo Barbera di Palermo giovedì 24 marzo alle 20.45. "", ovviamente, fino a quando non si avrà la certezza di qualificarsi ai Mondiali del Qatar, a fine anno. Chi vince, come ormai è noto, sfiderà una tra Portogallo e Turchia in trasferta. Ed è a questo che si pensa in continuazione dimenticandosi che, prima di tutto, occorre prendere seriamente il primo impegno. L'Italia campione d'Europa è tenuta a non sottovalutare alcun tipo di avversario: il primo avversario degli Azzurri, in questo senso, sono proprio gli Azzurri.

Punto fermo Jorginho, preoccupa Barella

Memori di come andò con la Svezia quattro anni e mezzo fa, la suggestione è tanta, inutile nasconderlo. Un filo di paura aleggia nell'ambiente e tra tutti i tifosi italiani. Quella brutta situazione che ha cominciato a rannuvolare il cielo di un 2021 più che sereno sta tutta in quei rigori gettati alle ortiche nelle due sfide contro la Svizzera da un Jorginho il quale, appena tornato al Chelsea, ha ricominciato a essere cecchino infallibile dagli undici metri. Eppure l'asso italo-brasiliano sarà uno degli "irrinunciabili" del ct Roberto Mancini, proprio perché "non è da certi particolari che si giudica un giocatore". E di altruismo e di fantasia, l'ex Napoli, ne ha da vendere.

I dubbi, semmai, riguardano le condizioni di Nicolò Barella, uno dei punti fermi della gestione Mancini: il centrocampista dell'Inter è in calo dal punto di vista fisico e sta attraversando un momento difficile. Per il ct azzurro sarà fondamentale ritrovarlo in condizioni migliori a fine mese, altrimenti per la nostra Nazionale la strada sarà ancora più in salita.

La questione offensiva. E se Balotelli...?

E in attacco cosa farà il Mancio? Da come andarono le cose allo stage di Coverciano a gennaio, le idee non sembrano chiarissime. Si seguiterà a dare fiducia ai "senatori" Ciro Immobile e Andrea Belotti o ci si inventerà qualcos'altro? La naturalizzazione di João Pedro e la rispolverata di Mario Balotelli dal baule dei vecchi ricordi costituiscono la prova provata che gli orizzonti da valutare sono belli ampi. A questo occorre aggiungere la fioritura in questi ultimi mesi di Gianluca Scamacca e, sempre al Sassuolo, il rendimento sempre più soddisfacente di Giacomo Raspadori, già nel giro del Team Mancio dagli Europei vinti.

Che in Italia manchi, in questo periodo storico, una vera e propria "bocca da fuoco" è ormai assodato. È proprio per questa ragione che il nome di Balotelli è tornato in auge: 11 reti in 24 presenze con l'Adana Demirspor, delle quali 10 nel massimo campionato turco con la maglia di una neopromossa e una in coppa. Una sintonia straordinaria col tecnico Vincenzo Montella, in stretto contatto con Mancini. La fame di rivalsa, la voglia di dimostrare all'Italia del calcio (e al mondo) di non essere un giocatore finito, può essere davvero una spinta motivazionale per tutti.

Elucubrazioni a parte, la sensazione è che, in ottica tridente, i posti di Immobile e Insigne non siano in discussione: ma chi prenderà quello dell'infortunato Chiesa? In un'ottica "conservativa", l'ipotesi più probabile è che si opti per l'impiego di un altro "sassolese" come Domenico Berardi, specie a fronte di una stagione così prolifica come quella - l'ennesima - che sta vivendo col club neroverde. Ci sarebbe anche un'ipotesi Nicolò Zaniolo, ma molto dipenderà dalle condizioni fisiche e comportamentali del ragazzo: il rientro dal lungo stop, le mezze tensioni con José Mourinho e con gli arbitri, le scappatelle in discoteche da infortunato e nel pieno della grana Covid nello spogliatoio della Roma... Tutti aspetti che non depongono a favore del giocoliere spezzino. E Federico Bernardeschi? L'ultimo periodo non ha esattamente sorriso, dal punto di vista fisico, all'ex Fiorentina...

Al fianco di Bonucci: Chiellini o Bastoni?

Poi c'è la "questione difesa": chi affiancare a Leonardo Bonucci? Non occorre esporsi o sbilanciarsi più di tanto per pronosticare che, se in forma a fine marzo, specie per un (doppio) spareggio, il nome resta uno: Giorgio Chiellini. Per esperienza, insieme al compagno juventino e in senso assoluto. Una tesi corroborata dalla stagione - quasi da dimenticare - fin qui vissuta dal laziale Francesco Acerbi, sia dal punto di vista fisico che di rendimento. L'uomo che può davvero essere l'alternativa di "Re Giorgio"? L'interista Alessandro Bastoni, nel pieno del suo rendimento in carriera.

Sulla sinistra: ce la farà Spinazzola?

Infine c'è la questione fascia sinistra dove quasi certamente giocherà ancora Emerson Palmieri. Altamente improbabile infatti che Leonardo Spinazzola, che in questi giorni sta sostenendo allenamenti personalizzati a 8 mesi dalla rottura del tendine d'Achille rimediata proprio ai campionati europei contro il Belgio, possa essere a disposizione di Mancini.

