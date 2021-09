Cristiano Ronaldo Credit Foto Getty Images

Il tabellino

PORTOGALLO-IRLANDA 2-1

Portogallo (4-3-3): Rui Patricio; João Cancelo (82' Guedes), Pepe, Ruben Dias, Guerreiro (63' Nuno Mendes); Bruno Fernandes (63' João Mario), João Palhinha (73' João Moutinho), Bernardo Silva; Cristiano Ronaldo, Diogo Jota, Rafa Silva (46' André Silva). CT: Feranando Santos.

Irlanda (3-5-2): Bazunu; Duffy, O'Shea (35' Omobamidele), Egan; Coleman, Hendrick, Cullen, McGrath (90'+1 Molumby), Doherty; Connolly (72' McClean), Idah (90'+1 Collins). CT: Kenny.

Arbitro: Matej Jug (Slovenia).

Gol: 45' Egan (I), 89' e 90'+6 Cristiano Ronaldo (P).

Assist: McGrath (I, 0-1), Guedes (P, 1-1), João Mario (P, 2-1).

Note - Recupero: 6+6. Al 16' Bazunu (I) respinge un calcio di rigore a Cristiano Ronaldo (P). Ammoniti: Hendrick, O'Shea, Connolly, Doherty, Cristiano Ronaldo.

Il momento social

In occasione del penalty, assegnato tra il 10' e il 15', Cristiano Ronaldo - prima di farselo parare - rifila un buffetto-manata a Dara O'Shea. L'arbitro Jug non prende alcun provvedmento nei confronti dell'ex Juventus.

La cronaca della partita in 11 momenti chiave

16' - BAZUNU RESPINGE UN RIGORE A CRISTIANO RONALDO! Penalty assegnato proprio dopo un pasticcio in area del portiere irlandese con conseguente tackle falloso di Hendrick, che colpisce sfera e Bruno Fernandes. Dopo una lunga consultazione alla VAR, viene il penalty viene confermato ma sprecato da CR7, che si fa fermare dalla respinta dell'estremo difensore del Tottenham.

28' - PALO DI DIOGO JOTA! Pericolosissimo qui il Portogallo su cross al bacio di João Cancelo e colpo di testa ravvicinato dell'attaccante del Liverpool ex Wolves!

44' - CONNOLLY A TU PER TU CON RUI PATRICIO! Straordinaria uscita coi piedi del portiere della Roma, che si fa aiutare anche dal recupero in tackle di João Palhinha: Irlanda vicinissima al gol!

45' - GOL DELL'IRLANDA CON EGAN! Corner classico, battuto dalle parti dischetto, da McGrath e colpo di testa angolatissimo, all'altezza dell'area piccola da parte del difensore dello Sheffield United: 0-1 a sorprea allo stadio d'Algarve!

Portogallo-Irlanda, qualificazioni ai Mondiali 2022, 1° settembre 2021: l'Irlanda festeggia dopo il gol al 45' di John Egan (Getty Images) Credit Foto Getty Images

45'+3 - PAPERA DI BAZUNU SUL TIRO SCIVOLATO DA DIOGO JOTA! La palla scivola dai guanti del portiere del Portsmouth che poi, con un riflesso felino, la resupera sulla linea di porta!

45'+4 - ANCORA DIOGO JOTA! Sinistro a incrociare che fa la barba al palo...

71' - BERNARDO SILVA DRIBBLA TUTTI ED ENTRA IN AREA! Al momento della conclusione, però, Coleman mette il piedone!

74' - BERNARDO SILVA DA POCHI PASSI! Incredibile: palla calciata alta da parte del giocatore del Manchester City!

87' - JOÃO MARIO TUTTO SOLO ALLA CONCLUSIONE IN AREA! Il muro della difesa irlandese ribatte in area piccola!

89' - GOL DEL PORTOGALLO CON CRISTIANO RONALDO! Colpo di testa all'altezza del dischetto e all'angolino sull'assist dalla destra, dal fondo di Guedes: 1-1!

90'+6 - GOL DEL PORTOGALLO CON CRISTIANO RONALDO, SEMPRE LUI! Altro colpo di testa angolatissimo, su nuovo cross dalla destra, questa volta ad opera di João Mario! GOL ALL'ULTIMO RESPIRO!

Cristiano Ronaldo Credit Foto Eurosport

Il migliore

Cristiano Ronaldo. Prima della doppietta, tra i peggiori in campo e con un rigore sciupato sulla coscienza. Poi, in poco più di 5', salta fuori il fenomeno che in lui e tutti a casa. Insomma, una delle tante storie di Eupalla che si ripetono.

Il peggiore

Rafa Silva. Tocca pochissimi palloni e zero assistenza per Cristiano Ronaldo nei primi 45' in cui è in campo, prima di essere trattenuto negli spogliatoi dal ct portoghese Fernando Santos a favore di André Silva.

Cristiano Ronaldo, addio Juve: le immagini dell'arrivo a Lisbona

