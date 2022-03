Si avvicinano i play off che decreteranno le ultime nazionali ad accedere ai Mondiali 2022 in Qatar. La Svezia ha reso noto la rosa di convocati per la semifinale prevista contro la Repubblica Ceca il 24 marzo. A sorpresa il CT Andersson ha voluto in gruppo anche Zlatan Ibrahimovic, reduce da un lungo stop con il Milan.

La nazionale svedese non vuole fare a meno di un uomo dall'esperienza e dal carisma di Ibra. L'attaccante si è rivisto in campo per piccoli spezzoni di match contro Napoli ed Empoli, ma potrebbe recuperare in vista della sfida con la Repubblica Ceca e l'eventuale finale prevista per il 29 marzo. Tra i convocati troviamo altri giocatori provenienti dalla nostra Serie A come Ekdal e Svanberg, presenti anche Kulusevski e il portiere di proprietà della Roma Robin Olsen.

