Nessun verdetto aritmetico di rilievo dalle altre partite di qualificazione ai Mondiali 2022 disputate venerdì sera, ma l'Inghilterra può considerarsi virtualmente in Qatar. I vicecampioni d'Europa, infatti, battono 5-0 l'Albania a Wembley grazie a un super Kane (tripletta) e conservano la vetta della classifica con 3 punti di vantaggio sulla Polonia (doppietta di Lewandowski nel 4-1 su Andorra). Agli inglesi basterà pareggiare contro San Marino all'ultima giornata per avere la certezza di partecipare alla fase finale del Mondiale: una pura formalità. Nel Girone F sorride la Scozia che, vincendo 2-0 in Moldavia, stacca il pass per gli spareggi. Continua a vincere la Danimarca, già qualificata e a punteggio pieno dopo 9 giornate: l'ultimo successo è il 3-1 sulle Isole Far Oer.

GIRONE C

Irlanda del Nord-Lituania 1-0

18' aut. Satkus (L)

Irlanda del Nord-Lituania 1-0



11' Widmer (S), 36' Di Lorenzo (I) Italia-Svizzera 1-1

Classifica: Italia, Svizzera 15; Irlanda del Nord, Bulgaria 8; Lituania 3.

GIRONE F

Moldavia-Scozia 0-2

38' Patterson (S), 65' Adams (S).

Danimarca-Isole Far Oer 3-1

18' Skov Olsen (D), 63' Bruun Larsen (D), 90' Olsen (F), 93' Maehle (D).

Austria-Israele 4-2

33' Bitton (I), 51' Arnautovic rig. (A), 59' Peretz (I), 62' e 72' Schaub (A), 84' Sabitzer (A)

Classifica: Danimarca 27; Scozia 20; Israele, Austria 13; Isole Far Oer 4; Moldavia 1.

GIRONE I

Andorra-Polonia 1-4

5' Lewandowski (P), 11' Jozwiak (P), 45' Vales (A), 47' pt. Milik (P), 73' Lewandowski (P).

Ungheria-San Marino 4-0

6' e 83' Szoboszlai, 22' Gazdag, 88' Vecsei

Inghilterra-Albania 5-0

9' Maguire (I), 18' Kane (I), 28' Henderson (I), 33', 47' pt. Kane (I).



Classifica: Inghilterra 23; Polonia 20; Albania 15; Ungheria 14; Andorra 6; San Marino.

