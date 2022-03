In attesa di giocare Turchia-Italia , dopo la delusione 'forse' smaltita per la mancata qualificazione alin Qatar, laha reso noti i numeri di maglia con cui gli Azzurri disputeranno la partita stasera. Come spesso accade, c'è grande curiosità nel vedere chi sarà il numero 10 della squadra, il giocatore con più estro e fantasia. Ebbene sì, la 10 passa dalle spalle di Lorenzo Insigne a quelle del cagliaritanoLa partita è in programma martedì 29 marzo alle ore 20.45 e si giocherà nella città di Konya.