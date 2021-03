Questa Italia non si batte. Se Euro 2020 è ormai (finalmente) alle porte, il cammino di qualificazione ai Mondiali del 2022 in Qatar è iniziato bene. La costante? Nessuna sconfitta. Con l'ennesimo risultato utile ottenuto in Lituania, infatti,. Il ct di Jesi eguaglia così la striscia positiva di Marcello Lippi stabilita dal 2004 al 2006 (seconda migliore di sempre per l'Italia). Il record è comunque quello di Vittorio Pozzo tra il 1935 e il 1939 (30 risultati utili consecutivi). La miglior serie della storia è, invece, quella della Spagna con 35 risultati utili di fila tra il 2007 e il 2009.