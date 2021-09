Parlare di allarme è esagerato, ma senza dubbio il doppio pareggio contro Bulgaria Svizzera ha reso più complicato il cammino dell'Italia verso la qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022. Gli azzurri sono infatti ancora saldamente al comando della classifica del Girone C a quota 11 punti, a +4 sulla Svizzera che tuttavia ha 2 partite in meno rispetto alla nostra Nazionale. Questo significa che gli elvetici, qualora dovessero vincere le prossime tre gare (e noi dovessimo fare altrettanto mercoledì sera con la Lituania), si presenterebbero con 2 punti di vantaggio allo scontro diretto del 12 novembre allo stadio Olimpico di Roma in quello che - per Chiellini e compagni - diventerebbe una sorta di spareggio da dentro o fuori. Bisogna quindi innanzitutto sperare in un passo falso della Svizzera nei prossimi impegni contro Irlanda del Nord (due volte) e Lituania (in trasferta) e poi augurarci che la Nazionale di Mancini ritrovi la brillantezza di luglio e - soprattutto - la via del gol, un po' smarrita ultimamente.

Girone C, la classifica dopo Svizzera-Italia

Posizione e squadra Punti (partite giocate) 1. ITALIA 11 (5) 2. Svizzera 7 (3) 3. Bulgaria 5 (5) 4. Irlanda del Nord 4 (3) 5. Lituania 0 (4)

Si qualifica direttamente solo la prima del girone

Alla fase finale di Qatar 2022 si qualificano direttamente solo la prime classificate dei gironi europei, mentre le seconde dovranno passare attraverso la trappola degli spareggi (o dei playoff se preferite). Diventa quindi fondamentale per l'Italia fare più punti possibili da qui alla fine: gli azzurri devono giocare ancora 3 partite contro Lituania (mercoledì 8 settembre a Firenze), Svizzera (il 12 novembre a Roma) e Irlanda del Nord (il 15 novembre a Belfast). Vincendole tutte, la nostra Nazionale chiuderebbe il girone a 20 punti e avrebbe quindi la certezza aritmetica del primo posto. Il destino, quindi, è ancora nelle nostre mani. Bisogna mantenere calma e lucidità perché niente è perduto, anzi.

Gli spareggi, che trappola!

Se invece le cose non dovessero andare nel verso giusto, l'Italia chiuderebbe al secondo posto e sarebbe perciò costretta ad affrontare gli spareggi che prevedono una formula molto indisiosa. Vi partecipano 12 squadre: le dieci seconde classificate dei gironi di qualificazione e le due migliori vincitrici dei gironi di Nations League 2020-21 che non sono riuscite a piazzarsi tra i primi 2 posti nel loro gruppo. Le 12 Nazionali (distinte in teste di serie e non) saranno divise in 3 gironi da 4 squadre ciascuno e disputeranno partite di semifinale e finale a eliminazione diretta: le 3 vincitrici dei gironcini andranno a Qatar 2022 (aggiungendosi alle altre 10 qualificate per un totale di 13 rappresentanti della zona Europa), le altre rimarranno a casa. Un brivido, quello degli spareggi, che eviteremmo volentieri.

