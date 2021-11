Per l'Italia si avvicina un test non semplice da affrontare: venerdì 12 novembre arriverà allo Stadio Olimpico di Roma la Svizzera di Murat Yakin. La gara è valevole per le qualificazioni del Mondiale 2022 ed entrambe le squadre ci arrivano con gli stessi punti nel girone, 14. Il Ct Mancini si avvicina a questo importante incontro con diverse defezioni negli 11 iniziali: Verratti si è infortunato, Chiellini e Bonucci hanno saltato Juventus-Fiorentina, Barella è da valutare e Donnarumma fatica a trovare spazio nel Paris Saint Germain.

Italia-Svizzera: le probabili formazioni

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Acerbi, Bastoni, Emerson Palmieri; Locatelli, Jorginho, Pellegrini; Chiesa, Immobile, Insigne. Ct: Roberto Mancini

Svizzera (3-4-2-1): Sommer; Schar, Akanji, Rodriguez; Mbabu, Freuler, Zakaria, Zuber; Shaqiri, Sow; Gavranovic. Ct: Murat Yakin

Italia-Svizzera, dove vederla

Italia-Svizzera verrà trasmessa in diretta e in chiaro su Rai 1.

Italia-Svizzera in Live Streaming

Italia-Svizzera sarà visibile anche in diretta streaming attraverso RaiPlay.

