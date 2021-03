La sorpresa della serata nelle partite di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022 arriva dall'Estadio Los Carmenes di Granada dove la Spagna non va oltre l'1-1 contro la Grecia. Furie Rosse in vantaggio con lo juventino Morata al 33', pari degli ellenici firmato su rigore da Bakasetas al 57'. Tutto facile per l'Inghilterra che a Wembley si sbarazza della formalità San Marino con un pokerissimo: il 5-0 è firmato da Calvert-Lewin (doppietta), Ward-Prowse, Sterling e Watkins. In scioltezza anche la Germania che a Duisburg rifila un netto 3-0 all'Islanda grazie alle reti di Goretzka, Havertz e Gundogan. Nel rocambolesco 3-3 tra Ungheria e Polonia da segnalare i gol di Lewandowski Piatek.

Tutti i risultati e i marcatori

Girone B

Svezia-Georgia 1-0 (35' Claesson)

Spagna-Grecia 1-1 (33' Morata, 57' rig. Bakasetas)

Riposa: Kosovo

Classifica: Svezia 3; Spagna, Grecia 1; Georgia, Kosovo 0.

Girone C

Bulgaria-Svizzera 1-3 (7' Embolo, 10' Seferovic, 13' Zuber, 46' Despodov)

Italia-Irlanda del Nord 2-0 (14' Berardi, 39' Immobile)

Riposa: Lituania

Classifica: Svizzera, Italia 3; Lituania, Bulgaria, Irlanda del Nord 0

Girone F

Israele-Danimarca 0-2 (13' Braithwaite, 67' Wind)

Moldavia-Far Oer 1-1 (9' Nicolaescu, 83' Olsen)

Scozia-Austria 2-2 (55' e 80' Kalajdzic, 71' Hanley, 85' McGinn)

Classifica: Danimarca 3; Austria, Scozia, Far Oer, Moldavia 1; Israele 0.

Girone I

Andorra-Albania 0-1 (41' Lenjani)

Ungheria-Polonia 3-3 (6' Sallai, 52' A. Szalai, 60' Piatek, 61' Jozwiak, 78' Orban, 83' Lewandowski)

Inghilterra-San Marino 5-0 (6' Ward-Prowse, 21' e 53' Calvert-Lewin, 31' Sterling, 83' Watkins)

Classifica: Inghilterra, Albania 3; Polonia, Ungheria 1; Andorra, San Marino 0.

Girone J

Liechtenstein-Armenia 0-1 (83' aut. Frommelt)

Romania-Macedonia del Nord 3-2 (28' Tanase, 50' Mihaila, 82' Ademi, 83' Trajkovski, 86' Hagi)

Germania-Islanda 3-0 (3' Goretzka, 7' Havertz, 56' Gundogan)

Classifica: Germania, Romania, Armenia 3; Macedonia del Nord, Liechtenstein, Islanda 0.

