Svizzera che batte in casa l'Irlanda del Nord a si porta a quota 11 punti, proprio a -3 dagli azzurri. Tutto facile per l'Inghilterra di Abraham (a segno l'attaccante della Roma) che batte 5-0 Andorra, così per la Polonia che vince 5-0 contro San Marino, anche se la Nazionale di Lewandowski e Piatek resta dietro l'Albania. Intanto, la Serbia supera al 1° posto il Portogallo nel girone A, anche se Ronaldo e compagni riposavano (oggi in campo contro il Qatar). A decidere il match contro il Lussemburgo è Vlahovic, sempre più al centro di trame di mercato. Tanta Italia anche nella Danimarca che fa 7 su 7 nel Gruppo F. A segno Skov Olsen, Kjaer e Maehle. Vigilia delle finali di Nations League , ma in tutta Europa si gioca per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Occhi puntati sui nostri avversari, con lache batte in casa l'Irlanda del Nord a si porta a quota 11 punti, proprio a -3 dagli azzurri. Tutto facile per l'di(a segno l'attaccante della Roma) che batte 5-0 Andorra, così per lache vince 5-0 contro San Marino, anche se la Nazionale di Lewandowski e Piatek resta dietro l'Albania. Intanto, lasupera al 1° posto il Portogallo nel girone A, anche se Ronaldo e compagni riposavano (oggi in campo contro il Qatar). A decidere il match contro il Lussemburgo è, sempre più al centro di trame di mercato. Tanta Italia anche nellache fa 7 su 7 nel Gruppo F. A segno Skov Olsen, Kjaer e Maehle.

Gruppo C

Svizzera-Irlanda del Nord 2-0 (45+3 Zuber, 90+1 Fassnacht)

Lituania-Bulgaria 3-1 (18' Lasickas; 64' Despodov; 82' e 84' Cernych)

La classifica: Italia 14 punti, Svizzera* 11, Irlanda del Nord* e Bulgaria 5, Lituania 3

*una partita in meno

Gruppo A

Azerbaigian-Irlanda 0-3 (7' e 39' C.Robinson, 90' Ogbene)

Lussemburgo-Serbia 0-1 (68' Vlahovic)

La classifica: Serbia 14, Portogallo* 13, Lussemburgo* 6, Irlanda 5, Azerbaigian 1

*una partita in meno

Gruppo B

Svezia-Kosovo 3-0 (29' Forsberg, 62' Isak, 79' Quaison)

Georgia-Grecia 0-2 (90' rig. Bakasetas, 90+5 Pelkas)

Anche senza Ibrahimovic, la Svezia viaggia via tranquilla. Batte 3-0 il Kosovo grazie ai gol di Forsberg (su rigore), Isak e dell'ex Palermo Quaison. Resta a -3 la Grecia che vince in casa della Georgia grazie a due gol passato il 90': la decidono Bakasetas su rigore e Pelkas. 1° posto della Spagna a rischio.

La classifica: Spagna 13 punti, Svezia* 12, Grecia* 9, Kosovo 4, Georgia 1

*una partita in meno

Gruppo D

Kazakistan-Bosnia Erzegovina 0-2 (25' e 66' Prevljak)

Finlandia-Ucraina 1-2 (4' Yarmolenko; 29' Pukki; 34' Yaremchuk)

C'è movimento alle spalle della Francia. L'Ucraina passa in Finlandia: succede tutto in 34 minuti, con gli ospiti avanti con Yarmolenko. Pareggia Pukki, ma cinque minuti dopo la squadra di Petrakov è di nuovo in vantaggio con la rete di Yaremchuk. 3 punti importanti per l'Ucraina, visto che vince anche la Bosnia che supera il Kazakistan grazie alla doppietta di Prevljak. La Nazionale di Dzeko ha anche una gara in meno...

La classifica: Francia 12 punti, Ucraina 8, Bosnia Erzegovina* 6, Finlandia* 5, Kazakistan 3

*una partita in meno

Gruppo F

Moldavia-Danimarca 0-4 (23' Skov Olsen, 34' Kjaer, 39' Norgaard, 44' Maehle)

Scozia-Israele 3-2 (5' E.Zahavi; 30' McGinn; 32' Dabbur; 57' Dykes, 90+4 McTominay)

Faer Oer-Austria 0-2 (26' Laimer, 48' Sabitzer)

La classifica: Danimarca 21 punti, Scozia 14, Israele e Austria 10, Faer Oer 4, Moldavia 1

Gruppo I

Andorra-Inghilterra 0-5 (17' Chilwell, 40' Saka, 59' Abraham, 79' Ward-Prowse, 86' Grealish)

Polonia-San Marino 5-0 (10' Swiderski, 20' aut. Brolli, 50' Kedziora, 84' Buksa, 90+1 Piatek)

Ungheria-Albania 0-1 (80' Broja)

La classifica: Inghilterra 19 punti, Albania 15, Polonia 14, Ungheria 10, Andorra 3, San Marino 0

