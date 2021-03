Dries Mertens tranquillizza mister Rino Gattuso e il Napoli: "Sto bene, giovedì sarò a disposizione", avrebbe detto l'attaccante belga allo staff medico azzurro in relazione al giorno rientro dei nazionali a Catel Volturno, come riportato dal Corriere del Mezzogiorno.

Grande preoccupazione era emersa dopo l'infortunio alla spalla rimediato al minuto 55 del match di qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022 tra Repubblica Ceca e Belgio. Alla fine, gli esami clinici hanno riscontrato solo una contusione. Napoli che, ovviamente, spera in un suo mancato impiego in via cautelativa, in vista dell'ultimo match che la squadra del commissario tecnico Roberto Martinez sosterrà in casa contro la non certo insormontabile Bielorussia.