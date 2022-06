L'Ucraina batte la Scozia e continua a sperare nella qualificazione ai Mondiali di calcio 2022. Un sogno rimasto sospeso a causa dell'invasione russa e una guerra che non accenna a smettere. Due mesi dopo, il sogno riprende. Il viaggio infinito della selezione gialloblu verso il Regno Unito per giocarsi l'ultimo biglietto continentale verso il Qatar non si ferma all'Hampden Park di Glasgow. La nazionale di Petrakov domina la partita come spinta da una motivazione extra sotto i colpi delle due Y (Yarmolenko e Yaremchuk), anche se le occasioni non mancano per la formazione di casa, in particolare dopo aver subito il raddoppio. Per gli scozzesi terminano invece le ambizioni di un possibile ritorno nella fase finale della Coppa del Mondo a sei edizioni di distanza dall'ultima volta, che resta Francia 1998. Per l'Ucraina non è ancora finita: domenica 5 giugno c'è il testa a testa decisivo contro il Galles di Bale, soltanto lì si conoscerà l'ultima nazionale d'Europa che andrà ai Mondiali.

Il vantaggio dell’Ucraina arriva al 33' con Yarmolenko, servito prestigiosamente dall’atalantino Malinovskyi: lancio di oltre 40 metri per l’attaccante del West Ham che scavalca l’estremo difensore scozzese con un pallonetto. Il raddoppio pochi minuti dopo la ripresa con Yaremchuk di testa. Reazione d'orgoglio degli scozzesi nei venti minuti finali, che trovano la rete al 79' su una conclusione dalla distanza di McGregor viziata da una papera del portiere, che Stepanenko respinge una volta appena superata la linea. Allo scadere la rete di Dovbyk chiude il match.

Ad

Esultanza di gruppo dei giocatori dell'Ucraina dopo il gol dello 0-2 contro la Scozia Credit Foto Getty Images

Qualificazioni Mondiali Europa Italia nella storia: 36 match senza ko, record assoluto 05/09/2021 A 20:46

Il tabellino

SCOZIA - UCRAINA 1-3

SCOZIA (5-3-2): Gordon; Hickey, Hanley, Cooper (68' Hendry), Robertson; Gilmour (68' Armstrong), McTominay, McGregor; Adams, Dykes (46' Christie), McGinn. CT: Steve Clarke.

UCRAINA (4-1-4-1): Bushchan; Karavaev, Zabarnyi, Matviyenko, Mykloenko; Stepanenko (93' Sydorchuk); Yarmolenko (78' Zubkov), Malinovskyi (72' Shaparenko), Zinchenko, Tsygankov (72' Mudryk); Yaremchuk (78' Dovbyk). CT: Olexandr Petrakov.

GOL: Yarmolenko (U) 33', Yaremchuk (U) 49', McGregor (S) 79', Dovbyk (U) 95'

ASSIST: Malinovskyi (U, 0-1), Karavaev (U, 0-2), Zinchenko (U, 1-3)

AMMONITI: Yaremchuk (U), Malinovskyi (U), Dykes (S), McGinn (S), Shaparenko (U).

ESPULSI: -

NOTE: minuti di recupero (2' primo tempo, 5' secondo tempo)

Il momento social

La Premier League supporta l'Ucraina: tutti in piedi per la pace

Qualificazioni Mondiali Europa Francia stoppata anche in Ucraina: Martial non basta, è 1-1 04/09/2021 A 18:34