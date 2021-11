Zlatan Ibrahimovic tra i convocati di Janne Anderson per la pausa per le Nazionali di Novembre, con la Svezia che si gioca le ultime due gare del girone per confermarsi in testa nel gruppo della Spagna (del 14 novembre. Due partite importantissime e il ct non voleva fare a meno di Ibra che torna in Nazionale dopo lo stop causato dagli ultimi infortuni: quello al tendine d'Achile, ma soprattutto quello al ginocchio C'è anchetra i convocati di Janne Anderson per la pausa per le Nazionali di Novembre, con lache si gioca le ultime due gare del girone per confermarsi in testa nel gruppo della la situazione nel girone ). Gli svedesi affronteranno l'11 novembre la Georgia, poi sono attesi proprio dalla trasferta in Spagna. Due partite importantissime e il ct non voleva fare a meno di Ibra che torna in Nazionale dopo lo stop causato dagli ultimi infortuni: quello al tendine d'Achile, ma soprattutto quello al ginocchio che gli aveva fatto saltare l'Europeo

Ibrahimovic, infatti, non gioca con la casacca della propria Nazionale da marzo scorso quando era sceso in campo per le sfide a Georgia e Kosovo, sempre per le qualificazioni ai Mondiali. E il gol? Manca addirittura dal 2015, dalla doppietta alla Danimarca durante le qualificazioni agli Europei del 2016.

Le prossime due gare

-Georgia-Svezia 11 novembre;

-Spagna-Svezia 14 novembre

Le dichiarazioni del ct

Poter contare sulla sua pericolosità offensiva è una grande cosa. Averlo con noi è fantastico, aggiunge alla squadra delle qualità che ti permettono, se necessario, anche di giocare in modo leggermente diverso. Sembra inverosimile che possa giocare 90’ in entrambe le partite, anche a causa del suo recente passato con gli infortuni, ma è comunque importante averlo con noi

Proprio il discorso della condizione fisica è un tema, considerando che Ibra ha giocato solo una volta 90 minuti, nel match vinto 4-2 a Bologna. È stato lo stesso Ibrahimovic a spiegare che la sua condizione fisica migliore e il suo peso forma sono ancora lontani.

Adesso peso 102 kg e il problema è che ho solo l'8% di grassi. Quindi perdere peso per me è davvero complicato. [Ibrahimovic]

Svezia spera di trarne gli stessi benefici, soprattutto nello scontro diretto con la Spagna. Il Milan però ne ha già beneficiato: è stato lui l' MVP nel match vinto contro la Roma . E anche laspera di trarne gli stessi benefici, soprattutto nello scontro diretto con la

