Granit Xhaka non farà parte di Svizzera-Italia. Il capitano della nazionale elvetica (e dell'Arsenal) è in isolamento poiché positivo al Covid-19. La partita con gli azzurri in programma domenica a Basilea, tuttavia, non sarà assolutamente a rischio: non ci sarà alcun bisogno di quarantena, infatti, per i giocatori del ct Vladimir Petkovic, dal momento che Xhaka è l'unico giocatore della formazione rossocrociata a non essersi sottoposto al vaccino.

Come spiega la Federazione svizzera, con una nota a tal proposito: "Xhaka aveva qualche sintomo e, dopo aver effettuato un test rapido, l'esito è stato negativo. Tuttavia il dottore ha voluto approfondire la situazione con un esame molecolare che è invece risultato essere positivo. È un giocatore non vaccinato. Abbiamo lasciato che ognuno decidesse per se in merito alla faccenda: è una decisione personale di ogni calciatore, proprio come qualsiasi altra persona in Svizzera. Noi abbiamo raccomandato a tutti di vaccinarsi, lui ha deciso da solo". Queste, le parole dell'ufficio stama Alexander Arnold, che ha altresì specificato: "Quarantena del resto della squadra? Non è necessari: tutti gli altri giocatori sono provvisti di certificato verde".

Serie A Milan, Giroud positivo al Covid. E' in isolamento fiduciario 3 ORE FA

Green pass, scacchiera: le regole per il ritorno allo stadio

Serie A De Rossi: "Un giorno allenerò la Roma. Covid? L'ho sottovalutato" 14/08/2021 A 10:09