Non una buona notizia, sicuramente, per. Dopo le Nazionali, la Roma dovrà subito rispondere presente visto il pesantissimo ko interno contro il Napoli nell'ultimo turno di campionato. Contro il Sassuolo, però, rischia di non esserci neanche Cristante che si unisce alla lunga lista di indisponibili che già infastidisce la Roma: Smalling, Mkhitaryan e Veretout oltre a Villar e Ibañez squalificati.