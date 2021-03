Belotti nel primo tempo, Locatelli nel secondo. Due su due. E l'Italia, un'Italia non brillantissima ma capace di imporsi sempre e dovunque, va. Sfatando pure il tabù Bulgaria, paese dove in sei precedenti non aveva vinto neppure una volta. La formazione di Mancini non incanta , tutt'altro, proprio come aveva fatto nel secondo tempo di Parma contro l'Irlanda del Nord. Però vince di nuovo, imponendosi per 2-0 e mantenendosi in vetta a punteggio pieno nel gruppo C delle qualificazioni mondiali assieme alla Svizzera (1-0 alla Lituania). Merito del calcio di rigore conquistatosi e trasformato da Andrea Belotti e dal raddoppio siglato nel finale da Manuel Locatelli, al suo primo centro in Nazionale. Rispettati dunque i pronostici. E ora, mercoledì in Lituania, l'Italia va per il tris per chiudere la sua settimana in maniera perfetta.