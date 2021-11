Caos, tensioni e difficoltà stanno emergendo dalla Nazionale della Bosnia Erzegovina dopo Miralem Pjanic. stanno emergendo dalla Nazionale delladopo il mancato accesso al Mondiale 2022 in Qatar. Le partite delle qualificazioni si sono chiuse sotto i fischi assordanti dei propri tifosi sugli spalti e, come se non bastasse, a finire nell'occhio del ciclone è uno dei punti di riferimento della squadra:

Dopo la partita contro la Finlandia (persa dalla Bosnia), sono emerse foto di Pjanic in un locale a bere e fumare narghilè in compagnia di alcuni amici. Il centrocampista ex Roma e Juventus non è stato convocato per la sfida successiva contro l'Ucraina (finita con il punteggio di 2-0 in favore della squadra giallo blu) e i tifosi, imbufaliti per l'accaduto, si aspettano una pena esemplare.

Pjanic sta faticando molto, soprattutto nelle ultime stagioni alla Juventus e al Barcellona, a giocare con continuità e ad alti livelli: si vocifera che starebbe addirittura pensando al ritiro dalla sua Nazionale.

