Gazzetta dello Sport, Jasen Petrov, il commissario tecnico della Bulgaria, prova a rassicurare gli azzurri in vista dell'ultimo match del girone, quello che emetterà Incalzato dai microfoni dellail commissario tecnico della Bulgaria, prova a rassicurare gli azzurri in vista dell'ultimo match del girone, quello che emetterà i verdetti definitivi . Bulgaria impegnata contro la Svizzera, in trasferta, con l'Italia di Mancini a sperare che tenga botta e non subisca la proverbiale "imbarcata".

“State tranquilli, vogliamo arrivare terzi. Per farlo, ci serve vincere, ci servono punti e fiducia”.

Sull'andata vs Svizzera

“Vero, abbiamo perso 3-1 in casa, ma è passato parecchio tempo e io ero arrivato da solo tre giorni. Stiamo bene, nelle ultime sei gare abbiamo perso solo con la Lituania”.

Sull'Italia

“Mi piace, sia come nazionale che come Paese. Quando posso ci vengo in vacanza, ma non è per questo che daremo tutto contro la Svizzera. Mancini? Bellissima persona”.

Restando nel gruppo C ed entrando nel merito della partita dell'Italia ecco le dichiarazioni del ct dell'Irlanda del Nord Ian Baraclough:

“Queste sono serate che non arrivano spesso. Abbiamo giocato contro Germania e Olanda, ma questo per noi è un test enorme, possiamo dimostrare quello che valiamo contro i campioni d’Europa. Non abbiamo paura, sappiamo che ci troveremo costretti in area alle volte, che terremo poco il controllo del pallone, perciò dovremo gestirlo bene quando succederà. Dobbiamo fare meglio rispetto al secondo tempo contro la Lituania”.

Mancini: "Sprecato un match point, ma rimaniamo fiduciosi"

