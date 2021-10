Nessuna sospensione per, l'arbitro di Milan-Atletico Madrid. Le indiscrezioni su un possibile stop dopo il dubbio penalty concesso nel recupero ai Colchoneros sono state smentite dalla convocazione del fischietto turco per le Qualificazioni mondiali in Europa,, in programma venerdì 8 ottobre ad Amburgo. La UEFA ha, infatti, giudicato grave soltanto la condotta del VAR: il turco Abdulkadir Bitigen è stato sostituito dal connazionale Huseyin Gocek, con la promozione di Mete Kalkavan da assistente a responsabile al Var.