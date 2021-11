Roberto Mancini, avesse addirittura giocato, tanto le sue lavagne l’avevano orientata e galvanizzata. Sfiniti, più che finiti. Lo sport insegna che le corone pesano, e la storia non è l’edicola. Nulla è dovuto, nemmeno ai campioni d’Europa. Proprio per questo, niente Mondiali diretti . Belfast, ancora una volta, kaputt mundi: nel ‘58, l’Irlanda del Nord ci cancellò dall’epifania svedese di Pelé, 2-1. Troppi oriundi. Stavolta, 0-0. Troppo poco. Sia i titolari, da Nicolò Barella a Federico Chiesa , sia i cambi. Tutta la squadra, tranne l’avvio di Giovanni Di Lorenzo e le bollicine di Domenico Berardi. In campo va la rosa, non il giardiniere. Anche se fra giugno e luglio sembrava che il giardiniere,, avesse addirittura giocato, tanto le sue lavagne l’avevano orientata e galvanizzata.

In Qatar vola la Svizzera, dunque, felicemente planata sui rigori di Jorginho e il 4-0 alla Bulgaria . A Windsor Park, un tiro. E loro, in contropiede, più di un brivido: compresa l’immancabile ambiguità di Gigio Donnarumma, reattivo su George Saville e, agli sgoccioli, miracolato dalla scopa di Leonardo Bonucci, come già all’Olimpico venerdì scorso.

Gianluigi Donnarumma (Italia) Credit Foto Getty Images

Azzurro tenebra, con il tridente leggero all’inizio e Lorenzo Insigne falso nueve, un pesce fuor d’acqua, poi il doppio centravanti (Andrea Belotti, Gianluca Scamacca). I nord-irlandesi, chiusi attorno a Jonny Evans, ci lasciavano campo. Le note negative erano la qualità dei passaggi, molto scarsa; la fantasia delle idee, piatta; lo spirito, progressivamente scarno. D’accordo, le assenze: Leonardo Spinazzola faceva il terzino e l'ala, alta e altra cilindrata rispetto a Emerson Palmieri. Nelle ultime partite, è tornato a galla il problema dell’attacco. E lo è diventato Jorginho, penalty a parte. La manovra e l’entusiasmo avevano mascherato la penuria di bomber. Il play, lui, ciao Pep: timido, quasi pauroso, come se l'incubo del dischetto gli avesse nascosto il righello.

Non credo che il c.t. abbia commesso fotte clamorose. Le ha provate tutte, li ha provati tutti. Sorrido al pensiero che, d’improvviso, i singoli contano e qualche pulpito rimpiange Marco Verratti o Ciro Immobile. Il peso netto dell’Italia è la media fra l’estate da nove e questo autunno da quattro. I massimalisti parleranno di valori "traditi", i materialisti di giocatori non proprio baciati da Eupalla e, quindi, suscettibili di alti e bassi che, spesso, ne sfigurano il rendimento. Può essere che la pancia piena abbia contribuito a zavorrare l’hybris agonistica, smorzandone gli appetiti. Può essere pure che il destino ci aspettasse al varco, anche se i penalty sbagliati sono errori, non colpi sotto la cintura.

Coraggio. A marzo, negli spareggi, saremo teste di serie. La vita continua. Certi atterraggi possono aiutare più di certi decolli. Resta la delusione, atroce. Ci avevano abituato troppo bene. Da qui a primavera dovremo recuperare fiducia, fucili e munizioni. Nella speranza che esploda qualcuno. I playoff si incroceranno con la volata scudetto e gli ingorghi delle coppe europee. Fratelli d’Italia contro fratelli serpenti: se tanto mi dà tanto (Claudio Lotito: "Immobile si è infortunato in azzurro"), ci divertiremo.

