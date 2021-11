Edin Dzeko, le cui condizioni fisiche sono peggiori del previsto. Il bosniaco ha accusato un risentimento muscolare Brutte notizie per, le cui condizioni fisiche sono peggiori del previsto. Il bosniaco ha accusato un risentimento muscolare durante il derby e non si è ancora del tutto rpreso, come riporta la Gazzetta dello sport.

Pertanto non sarà della partita nella sfida tra Bosnia e Finlandia, valevole per le qualificazioni ai Mondiali. Questo è il comunicato della sua Nazionale:

Nonostante il grande desiderio e gli sforzi dello staff medico, abbiamo comunque fallito nei nostri sforzi congiunti per essere pronti per la partita contro la Finlandia.

Malgrado ciò, Dzeko non si perde d'animo e incita la squadra con un post su Instagram:

"So che i ragazzi faranno del loro meglio per vincere e che lasceranno in campo l'ultimo briciolo di forza per un risultato favorevole. nvito i tifosi a supportare i ragazzi insieme, come mai prima d'ora, perché hanno davvero bisogno di supporto e sono sicuro che questo darà loro più forza per il miglior risultato in campo. Buona fortuna ragazzi, andiamo a vincere. Possiamo farlo insieme!"

Si attende dunque di sapere al suo rientro se saranno necessari altri giorni di allenamento differenziato e fisioterapia o se sarà arruolabile almeno per la sfida di domenica alle 18:00 contro il Napoli.

