Italia non è riuscita a conquistare il primo posto del Gruppo C. Ai Mondiali di Qatar 2022 ci va direttamente la Svizzera, Svezia prima Purtroppo, dopo lo 0-0 contro l'Irlanda del Nord , l'non è riuscita a conquistare il primo posto del Gruppo C. Ai Mondiali di Qatar 2022 ci va direttamente la che battuto 4-0 la Bulgaria , ma l'Italia avrà comunque la chance degli spareggi per strappare il pass per la fase finale. Certo, i playoff non evocano grandissimi ricordi visto come è andata l'ultima volta, con l'eliminazione ad opera dellaprima del Mondiale 2018 . Rispetto a quattro anni fa, però, il format è un po' diverso. Agli spareggi ci vanno ben 12 squadre, le 10 classificate per seconde nel girone più due ripescate dalla Nations League, per un totale di tre posti extra per il Qatar.

Le squadre qualificate

Oltre all'Italia, sono già qualificate ai playoff le Nazionali di Portogallo, Svezia, Scozia, Russia, Polonia e Macedonia. A queste si aggiungono Austria e Repubblica Ceca (dovesse non superare il Galles) che sono le “ripescate” arrivate dalla Nations League: hanno vinto il loro girone nell'altra competizione e in queste qualificazioni non sono riuscite a classificarsi né per prime né per seconde.

Qualificate come teste di serie: Italia, Portogallo, Russia, Scozia;

Qualificate: Repubblica Ceca, Polonia, Svezia, Galles, più altre due;

Qualificate come non teste di serie: Austria, Macedonia;

Classifica delle migliori seconde (al momento)

Nazionale* Punti 1. Portogallo 17 2. Scozia 17 3. Italia 16 4. Russia 16 5. Svezia 15 6. Polonia 14 7. Galles** 14 8. Macedonia 12 9. Turchia** 12 10. Finlandia** 11

*le prime 6 sono testa di serie;

**una partita in meno

Il format: semifinali e finali in gara secca

I playoff verranno disputati tra il 24 e il 29 marzo 2022, con la formula di semifinali e finali. Le sfide saranno in gara secca e quindi non ci sarà la possibilità del “ritorno” per aggiustare la gara d'andata. Le semifinali saranno in programma dal 24 al 25 marzo, le tre finali dal 28 al 29 marzo.

Il sorteggio e le teste di serie

Venerdì 26 novembre a Nyon saranno effettuati i sorteggi per i tre tabelloni. Le 6 migliori qualificate dei gironi saranno teste di serie ai sorteggi e giocheranno in casa la semifinale. Ancora il quadro delle qualificate non è completo, ma saranno da escludere - per motivi geopolitici - eventuali sfide del tipo Russia-Ucraina, Kosovo-Bosnia e così via.

