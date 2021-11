L'Italia non si è qualificata ai Mondiali da prima del girone e, adesso, bisogna aspettare i playoff di Marzo per strappare il biglietto per il. I processi sono partiti, ma non facciamo drammi dicono Mancini e Gravina . Anche se, l'Italia si ritrova così nella stessa posizione di 4 anni fa, quando laci impedì di andare in Russia . Quell'episodio ci può disturbare psicologicamente in vista degli spareggi di Marzo? Immobile (che era in campo nel doppio confronto di quella volta) dice di sì...