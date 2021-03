Buona la prima. Il percorso dell'Italia verso i Mondiali del Qatar inizia nel migliore dei modi. Al Tardini di Parma, la formazione di Roberto Mancini ha la meglio per 2-0 sull'Irlanda del Nord e conquista i primi 3 punti del girone C. Pratica risolta nel primo tempo: prima va a segno Berardi, servito alla perfezione da Florenzi, e poi raddoppia Immobile, che con la collaborazione del portiere Peacock-Farrell interrompe un digiuno azzurro che durava da novembre 2019. Prima frazione caratterizzata dal costante controllo del gioco da parte dell'Italia, ripresa decisamente meno brillante e con troppi rischi corsi. Ma la porta di Donnarumma, nonostante qualche affanno, rimane chiusa. Italia in vetta assieme alla Svizzera, che qualche ora prima si era imposta nettamente (3-1) in Bulgaria. E proprio in Bulgaria, domenica sera, Bonucci e compagni andranno a caccia della seconda vittoria per rimanere a punteggio pieno.