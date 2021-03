Italia-Irlanda del Nord, match della prima giornata di Qualificazioni Mondiali andato in scena allo stadio Tardini di Parma, si è concluso col punteggio di 2-0 . Gara arbitrata dal turco Ali Palabiyik. Con questo risultato l'Italia di Roberto Mancini conquista i primi 3 punti, mentre l'Irlanda del Nord di Ian Baraclough rimane a 0. Le reti azzurre sono firmate, entrambe nel primo tempo, da Berardi e Immobile. Di seguito le pagelle dell’incontro per scoprire insieme ai voti dei nostri giornalisti i promossi e i bocciati del match.

Le pagelle dell'Italia

Gianluigi DONNARUMMA 7 - Spettatore non pagante per un tempo intero, poi deve lavorare per tenere la porta chiusa. E ci riesce alla grande. Nel finale rischia la frittata pure lui.

Alessandro FLORENZI 7 - Ottimo, specialmente nel primo tempo. E particolarmente ispirato nell'assist, come dimostra l'imbucata trasformata da Berardi nel gol dell'1-0.

Leonardo BONUCCI 6,5 - Festeggia la presenza numero 100 in Nazionale con una prestazione solida e sicura. Chiudendo quando deve chiudere, in particolare nella ripresa.

Giorgio CHIELLINI 6,5 - Attento anche lui. Anche se nella ripresa va maggiormente in affanno con il ritorno nordirlandese.

Emerson PALMIERI 5,5 - Così così. Si limita al compitino e attacca poco, anche se nel primo tempo va vicino al gol di testa. Dopo l'intervallo soffre un po' difensivamente (dal 75' Leonardo SPINAZZOLA 6 - Affronta il finale con un buon piglio, mandando in porta Immobile e mancando il tris)

Lorenzo PELLEGRINI 6 - Più sostanza che atteggiamento propositivo "alla Barella". Ma questa sera può andare bene anche così (dal 64' Nicolò BARELLA 6 - Non muta il quadro generale della gara)

Manuel LOCATELLI 5,5 - Stranamente impreciso. Con un improvvido retropassaggio mette nei guai Donnarumma, bravissimo a chiudere la porta a Whyte (dall'84' Matteo PESSINA s.v.)

Marco VERRATTI 5,5 - Pure lui complessivamente sottotono e non precisissimo. Cala nella ripresa dopo un primo tempo nella norma. Ma da lui ci si attende di più.

Domenico BERARDI 7 - Parte a razzo, facendo terra bruciata sulla propria fascia di competenza e firmando lo splendido gol del vantaggio. Poi cala anche lui, come i compagni, ma rimane il migliore dell'Italia (dal 75' Federico CHIESA s.v.)

Ciro IMMOBILE 6,5 - Sembra destinato a portare avanti il proprio momento no con un paio di errori davanti a Peacock-Farrell. Poi trova il gol, invero aiutato dal portiere avversario, e si scioglie.

Lorenzo INSIGNE 6 - L'Italia gioca soprattutto a destra e lui rimane un po' in ombra. Qualche guizzo, il passaggio per il raddoppio di Immobile, ma resta più in ombra rispetto ad altre occasioni (dall'84' Vincenzo GRIFO s.v.)

Ct. Roberto MANCINI 6 - Bene per il risultato, meno per la sonnolenta ripresa. Nemmeno i cambi, Spinazzola escluso, danno la scossa alla squadra. Ma l'importante era partire bene nel gruppo.

L'esultanza dell'Italia contro l'Irlanda del Nord Credit Foto Getty Images

Le pagelle dell'Irlanda del Nord

Peacock-Farrell 5,5; Smith 6, Cathcart 5,5, J. Evans 5,5, McNair 5,5, Dallas 5,5; C. Evans 5,5 (46' Saville 5,5), Davis 5,5, McCann 5,5 (78' Thompson 5,5); Whyte 5,5 (64' Lavery 5,5), Magennis 6 (78' Lafferty s.v.). Ct. Baraclough 6

Immobile: "Critiche in Nazionale? Mi scivolano addosso"

