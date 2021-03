Comincia il trittico di partite che vedrà l'impegnata nel percorso di qualificazione ai prossimi Mondiali di Qatar nel 2022 . Gli azzurri diaffronteranno l'Irlanda del Nord a Parma prima delle trasferte contro Bulgaria e Lituania. Un crocevia importante per il ct anche per avere conferme in quella che è l'ultima finestra a sua disposizione prima dell'inizio degli Europei 'itineranti' che partiranno il prossimo 11 giugno