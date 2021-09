Serviva una risposta, e la risposta è arrivata. Via la paura: l'Italia scaccia le ansie scaturite dal doppio pareggio contro Bulgaria e Svizzera e fa un sol boccone della povera Lituania, classica sparring partner senza alcuna possibilità di creare pericoli. A Reggio Emilia è un monologo dal primo all'ultimo minuto. E il risultato finale, un 5-0 senza discussioni, lo dimostra pienamente. Due i grandi protagonisti: Giacomo Raspadori, all'esordio da titolare, e un ritrovato Moise Kean. Il primo segna un gol, il suo primo in Nazionale, e provoca un'autorete; il secondo fa addirittura doppietta, sfruttando in piano la chance offertagli da Mancini. Infine c'è gloria anche per Di Lorenzo, autore della cinquina finale. L'Italia delle seconde scelte, priva di quasi tutti i titolari che hanno conquistato l'Europeo, va e ritrova la strada parzialmente perduta nell'ultima settimana. E ora inizia a pensare alla Final Four di Nations League con un pizzico di tranquillità in più: lo 0-0 della Svizzera in casa dell'Irlanda del Nord, e il nuovo +6 sugli elvetici nella classifica del gruppo C, rappresentano una discreta boccata d'aria.

Tabellino

Italia-Lituania 5-0 (primo tempo 4-0)

Italia (4-3-3): Donnarumma (46' Sirigu); Di Lorenzo, Acerbi, Bastoni, Biraghi (46' Calabria); Pessina, Jorginho (62' Castrovilli), Cristante; Bernardeschi (62' Scamacca), Raspadori, Kean (73' Berardi). Ct. Mancini

Lituania (4-2-3-1): Setkus; Lasickas, Klimavicius (83' Tutyskinas), Utkus (46' Satkus), Slavickas (46' Barauskas); Dapkus (46' Megelaitis), Slivka; Kazlauskas, Verbickas, Novikovas; Dubickas (73' Uzela). Ct. Razanauskas

Arbitro: Craig Pawson (Inghilterra)

Gol: 11' Kean, 14' aut. Utkus, 24' Raspadori, 29' Kean, 54' Di Lorenzo

Ammoniti: Klimavicius

Espulsi: nessuno

La cronaca in 7 momenti chiave

11' – GOL DELL'ITALIA. Errore in disimpegno di Novikovas, Kean recupera palla in area e da posizione defilata spara in rete. 1-0.

14' – GOL DELL'ITALIA. Raspadori si gira al limite dell'area e fa partire un sinistro che, nettamente deviato da Utkus, si insacca alle spalle di Setkus. 2-0.

24' – GOL DELL'ITALIA. Azione Bernardeschi-Di Lorenzo, cross su cui Lasickas mette parzialmente una pezza, ma da due passi Raspadori spara sotto la traversa. 3-0.

29' – GOL DELL'ITALIA. Gran palla dentro di Bernardeschi per Kean, che parte in posizione regolare e al volo col sinistro calcia alle spalle di Setkus. 4-0.

Esultanza Moise Kean-Raspadori durante Italia-Lituania - Qualificazioni Mondiali 2022 Qatar Credit Foto Getty Images

53' – Calabria calcia da fuori, Setkus respinge e Raspadori mette dentro col sinistro da due passi, venendo però pescato in fuorigioco. Gol annullato.

54' – GOL DELL'ITALIA. Cross di Di Lorenzo che a sorpresa si trasforma in un tiro letale per il portiere Setkus, scavalcato dal pallone. 5-0.

84' – Destro a sorpresa di Castrovilli dal limite dell'area e palla che sbatte contro il palo a portiere battuto.

La statistica chiave

Come riporta Opta, con Roberto Mancini in panchina sono 35 i giocatori andati in gol. L'ultimo in ordine di tempo, Giacomo Raspadori.

Il migliore

Raspadori. Il ragazzo più atteso non tradisce. All'esordio da titolare propizia un autogol, segna un gol, se ne vede annullare un altro. E poi movimenti da attaccante consumato, scambi coi compagni, personalità da vendere. Bravissimo.

Il peggiore

Novikovas. Il suo sanguinoso retropassaggio, trasformato da Kean nel gol dell'1-0, è in pratica l'inizio della fine per la Lituania.

