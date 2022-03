Italia-Macedonia del Nord, match valido per i playoff di qualificazione ai Mondiali del Qatar, è terminato sul punteggio di 0-1 , frutto della rete di Trajkovski al 93'. Con questo risultato la Macedonia del Nord va in finale playoff, dove sfiderà il Portogallo , mentre l'Italia viene estromessa per la seconda volta di fila da una fase finale dei Mondiali. Gara arbitrata dal francese Clement Turpin. Qui di seguito le 5 verità che ci ha lasciato il match del Renzo Barbera di Palermo.

1) La magia di Euro 2020 si è definitivamente spenta

Forse siamo davvero questi. Forse Euro 2020 è stata davvero una magnifica illusione. Un po' come la Grecia in quell'allucinante edizione del 2004. Abbiamo un trofeo in più in bacheca, abbiamo vissuto notti magiche e indimenticabili, ma la sensazione è che quelle settimane siano difficilmente ripetibili. Un gruppo coeso come era accaduto poche volte. Giocatori motivati, in forma e sani, Spinazzola escluso. Un sistema di gioco che allora funzionava. Un pizzico di fortuna (il gol annullato ad Arnautovic, i rigori sempre col vento a favore). Una sorta di miracolo. Quando le magagne sono venute alla luce, i problemi di sempre sono tornati in maniera prepotente. E i risultati, ahinoi, si sono visti e si stanno vedendo.

Dove militano i 15 giocatori della Macedonia del Nord (67ª Nazionale ranking Fifa) che hanno buttato l'Italia eliminandola dal Mondiale

Dimitrievski (P), Bardhi (C) Liga Spagnola S. Ristovski (D), Velkovski (D), Ademi (C) Serie A croata Musliu (D), Churlinov (C) Zweite Liga (Serie B tedesca) Alioski (D), Trajkovski (A) Arabia Saudita Nikolov (C), Ashkovski (A) Serie A Romania M.Ristovski (A) Serie A Slovacchia Ristevski (D) Serie A Cipro Spirovski (C), Miovski (A) Serie A Ungheria

2) Servono e servivano nuovi uomini: ma chi?

Si è visto l'undici più prevedibile possibile. Senza novità, senza ventate di aria fresca escludendo - per cause forzate - la coppia centrale difensiva. Non aveva funzionato nel girone, non ha funzionato contro la Macedonia del Nord. Insigne spento, Immobile come sempre misterioso con la maglia azzurra, Berardi propositivo ma altamente sprecone. Le alternative? Un giovane di buone prospettive come Raspadori e un brasiliano naturalizzato come João Pedro. Elementi senza esperienza internazionale, completamente non avvezzi a partite e serate del genere. Zaniolo non è stato nemmeno convocato, Pellegrini è entrato tardi. Si tornerà a parlare di Mario Balotelli: inevitabile. Sempre in attesa del rientro di Federico Chiesa, il vero campione. Intanto, via ai processi. Anche contro Roberto Mancini

3) Immobile e non solo: quel maledetto problema del gol

Il problema non è solo Ciro Immobile , peraltro ancora una volta negativo con la maglia dell'Italia. Il problema complessivo è quell'incredibile mancanza di incisività offensiva che attanaglia l'Italia. Che di occasioni potenziali ne ha pure create, ma solo parziali: alla fine della fiera il portiere Dimitrievski non ha quasi mai dovuto lavorare. Duecento tiri al bersaglio contro i corpi avversari, una terribile e costante imprecisione alla conclusione e al cross, una confusione sempre maggiore con il passare dei minuti. Un dato? Un solo golletto segnato nelle ultime tre partite tra Svizzera, Irlanda del Nord e Macedonia del Nord. Eloquente e inquietante.

4) Verratti unico faro nella nebbia

Nettamente il migliore dell'Italia, Marco Verratti. Un giocatore una spanna sopra tutti gli altri, capace di inventare e dare un tocco di qualità a una manovra spesso farraginosa. Tra recuperi, giravolte palla al piede e verticalizzazioni per i compagni d'attacco, il centrocampista del Paris Saint-Germain si è ancora una volta contraddistinto, come spesso ha fatto in stagione. Un faro nella nebbia, una luce in un buio sempre più denso e preoccupante. Non è bastato.

5) L'involuzione di Barella

Non è il Nicolò Barella di qualche tempo fa. Non lo è nemmeno con la maglia dell'Inter, al netto di qualche prestazione positiva e qualche assist messo a referto e buono anche per le statistiche. Il motorino dei campioni d'Europa ha offerto una prestazione quasi impresentabile, sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista tecnico. Una sensazione netta di difficoltà certificata dalla sostituzione decisa da Mancini prima del 90'. Il vero simbolo di un'Italia finita sotto terra, assieme a Immobile, è proprio lui.

