Roberto Mancini lo aveva fatto intuire ma ora è arrivata anche l'ufficialità. Al posto di Zaniolo e Pellegrini, infatti, sono stati convocati Matteo Pessina e Danilo Cataldi per la doppia sfida - decisiva - a Svizzera e Irlanda del Nord per il passaggio del turno. Con Nella conferenza stampa di inizio settimana , il ctlo aveva fatto intuire ma ora è arrivata anche l'ufficialità. Al posto di Zaniolo e Pellegrini, infatti, sono stati convocatiper la doppia sfida - decisiva - aper il passaggio del turno. Con due successi , infatti, saremmo qualificati direttamente per i Mondiali del 2022 in Qatar, di vitale importanza dopo essere rimasti fuori a Russia 2018.

Dentro Pessina e Cataldi per Zaniolo e Pellegrini

Pessina avrebbe fatto del gruppo dei convocati, ma non era ancora rientrato dall'infortunio patito contro il Milan di un mese fa. Dopo le convocazioni redatte prima del week end, Pessina ha invece rimesso piede in campo contro il Cagliari ( Come ammesso dal ct,avrebbe fatto del gruppo dei convocati, ma non era ancora rientrato dall'infortunio patito contro il Milan di un mese fa. Dopo le convocazioni redatte prima del week end, Pessina ha invece rimesso piede in campo contro il è entrato nel recupero ) e ritrova così la maglia azzurra per queste ultime due giornate di qualificazione. Pessina aveva saltato l'ultima finestra per Nazionali, proprio a causa di quell'infortunio contro i rossoneri.

Cataldi, invece, non veniva convocato dal 2016 quando rimase in panchina nelle sfide contro Liechtenstein (qualificazioni ai Mondiali 2018) e contro la Germania (amichevole). L'ottimo avvio di stagione con la Lazio, ha convinto Mancini a fare affidamento su di lui per queste due partite.

Barella ancora fuori

Nicolò Barella, uscito al 69' del match Continua a lavorare a parte invece, uscito al 69' del match contro il Milan per un risentimento al flessore della gamba destra. Se dovesse recuperare in tempo per il match contro la Svizzera sarebbe sicuramente titolare nel trio di centrocampo, al contrario toccherà a qualcuno dei nuovi.

Mancini: "Pallone d'Oro a Jorginho, ha vinto di tutto"

