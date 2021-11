Mancini punterà su un centroavanti di peso nonostante falso nueve'? Yakin giocherà col 4-2-3-1 o col 3-4-2-1? Tante domande e le risposte devono arrivare a breve, perché venerdì sera potremmo avere già delle indicazioni precise su chi andrà al Mondiale. Ormai lo abbiamo capito, non sarà la miglior Italia-Svizzera possibile. La gara di venerdì 12 all'Olimpico, un vero spareggio per accedere direttamente ai Mondiali del Qatar, si sta trasformando in una sfida tra giocatori chiamati all'ultimo visto gli infortuni che hanno colpito azzurri e rossocrociati. Le motivazioni non mancano, non possono mancare in partite del genere, ma i ct dovranno essere bravi nel saper dosare le energie mentali per i giocatori meno esperti. E, soprattutto, devono trovare delle alternative, anche tattiche, rispetto al solito modo di giocare.punterà su un centroavanti di peso nonostante l'infortunio di Immobile ? O punterà sul ''?giocherà col 4-2-3-1 o col 3-4-2-1? Tante domande e le risposte devono arrivare a breve, perché venerdì sera potremmo avere già delle indicazioni precise su chi andrà al

Anche Immobile out: la lista degli indisponibili è lunga

Ciro Immobile si è fermato nel pomeriggio per un sovraccarico al muscolo soleo della gamba sinistra. Anche l'attaccante della Lazio lascia la Nazionale ed è così indisponibile come altri giocatori azzurri che non potranno dare il contributo per la sfida alla Svizzera, come detto prima, assolutamente delicata. Verratti, Bonucci, Zaniolo, Pellegrini sono anche loro nella lista degli indisponibili, senza dimenticare le situazioni ancora da definire per Chiellini e Barella che rischiano di essere presi in considerazione dal ct solo per la partita successiva contro l'Irlanda del Nord. Non è sicuramente il modo migliorare di arrivare alla sfida contro gli elevetici.

La possibile formazione dell'Italia:

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Acerbi, Bastoni, Emerson Palmieri; Locatelli, Jorginho, Pessina; Chiesa, Belotti, Insigne. Ct: Roberto Mancini

Anche la Svizzera, però, ha ben 7 assenti

Svizzera che arriva a questa sfida senza 7 potenziali titolari. Anche Yakin dovrà fare i salti mortali per schierare in campo un XI che abbia un senso. A Xhaka e Seferovic, assenti ormai da molto tempo, si sono uniti alla lista degli indisponibili anche Embolo, Elvedi, Fassnacht e Kobel. Un'assenza clamorosamente importante quella dell'attaccante del Borussia Mönchengladbach che ha fatto 2 gol 2 assist nelle ultime partite di qualificazione Zuber, titolarissimo nella Svizzera, che non potrà rispondere dalla convocazione per un problema all'adduttore. Non sta meglio lache arriva a questa sfida senza. Anchedovrà fare i salti mortali per schierare in campo un XI che abbia un senso. A, assenti ormai da molto tempo, si sono uniti alla lista degli indisponibili anche, Elvedi, Fassnacht e Kobel. Un'assenza clamorosamente importante quella dell'attaccante del Borussia Mönchengladbach che ha fatto 2 gol 2 assist nelle ultime partite di qualificazione contro Irlanda del Nord e Lituania , gare che hanno permesso alla Svizzera di raggiungere l'Italia in testa al girone. E, per non farsi mancare nulla, nelle ultime ore c'è stata anche la defezione di, titolarissimo nella Svizzera, che non potrà rispondere dalla convocazione per un problema all'adduttore.

La possibile formazione della Svizzera

Svizzera (4-2-3-1): Sommer; Mbabu, Schär, Akanji, Ricardo Rodríguez; Freuler, Zakaria; Steffen, Sow, Shaqiri, Gavranovic. Ct: Murat Yakin

Dilemma Mancini: Belotti o il falso nueve?

Insomma, piangono tutti e due i ct. Ma Mancini che tipo di Italia schiererà? Se a centrocampo le alternative sono molte, anche se Barella non dovesse partire titolare, in attacco c'è qualche punto di domanda in più. È tornato a disposizione Belotti, ma dopo un periodo di assenza molto lungo. È stato chiamato anche Scamacca - in sostituzione di Immobile - ma non sarebbe meglio andare col falso nueve? Sia Chiesa che Insigne possono giocare in mezzo, oppure copiare la mossa a sorpresa di Allegri pre Chelsea, schierando Bernardeschi come 9? Idee e nessuna certezza. Contro la coppia Schär-Akanji meglio una prima punta vera o un giocatore più dinamico in area di rigore?

Non servono solo leader tecnici: chi si prende la responsabilità in campo?

Bonucci out, Pellegrini idem, Chiellini in forse e tutti gli altri assenti. Chi si prende la responsabilità di guidare questa Italia? I giocatori con più esperienza in Nazionale diventano così Bernardeschi e Donnarumma, ma ci servono dei giocatori che, oltre ad essere leader tecnici, siano disposti a prendersi sulle spalle questa squadra. Ci vengono due nomi su tutti: Federico Chiesa e Lorenzo Insigne. Il primo è stato decisivo all'ultimo Europeo per il successo della squadra di Mancini, ed è una delle poche note positive della Juventus di Allegri. Il secondo è il solito trascinatore del Napoli di Spalletti che guarda tutti dall'alto della classifica. Ci servono loro, non solo con i piedi, ma anche e soprattutto con la testa. Perché questa sfida si deve solo vincere, per non riesumare i fantasmi di quanto vissuto nel 2017.

