Dopo il deludente pareggio casalingo contro la Svizzera il commissario tecnico dell'Italia Roberto Mancini si è espresso così ai microfoni di Rai Sport: "Purtroppo è così. Abbiamo sbagliato un rigore all'andata e uno al ritorno. Sono cose che capitano". Alle parole del ct si accodano poi quelle di capitan Leonardo Bonucci.

Giusto farlo tirare a Jorginho?

"E' un dei rigoristi. Se se la sentiva di tirare, è giusto che abbia calciato".

Poi in conferenza stampa aggiungerà:

"Non lo so (se cambierà il rigorista in Nazionale, ndr), è bravo a batterli. Un po' di difficoltà la può avere, parlerò anche con lui, probabilmente se ci ricapiterà lo cambieremo. Però lui è fondamentale per la nostra squadra, non è neanche facile battere un rigore al 90esimo, lui deve restare tranquillo".

Cosa è mancato?

"Il primo tempo è stato un po' sofferto e abbiamo fatto un po' di fatica. Nel secondo tempo abbiamo fatto bene, è mancato il gol del 2-1- Nel secondo tempo li abbiamo tenuti lì".

Sull'Irlanda del Nord

"Partiamo con un vantaggio che non è poco. La Bulgaria può anche battere la Svizzera, il calcio è così. Se noi facciamo una bella partita e facciamo i gol che non abbiamo fatto stasera..."

Sulle mancanze dell'Italia

"La partita era difficile, il gol ci ha condizionato. Poi è stato un peccato non aver fatto gol nel secondo tempo".

Su Giampiero Galeazzi.

"Giampiero è stato un grande giornalista, una grande persona e un grande amico".

Le parole di Bonucci

"Nel primo tempo siamo andati un po' sotto ritmo nella gestione della palla, nel secondo tempo siamo rientrati meglio e potevamo fare di più. A Belfast avremmo dovuto vincere comunque, è la nostra mentalità: non ci andremo pensando di gestire, ma di vincere e portare a casa il mondiale".

Ti aspetti lo stesso impegno da Irlanda del Nord e Bulgaria?

"Ovvio che sì. Ci sarà da parte di tutte le nazionali massimo impegno, noi da parte nostra dobbiamo semplicemente andare lì e fare il nostro gioco. Senza fretta, con la giusta determinazione, quella di stasera: abbiamo preso due tiri in porta e su uno siamo stati poco cattivi. Ma fa parte del gioco".

Avete consolato tutti Jorginho

"È il nostro rigorista e continuerà a esserlo. Quattro mesi fa ci ha portati in finale col rigore decisivo contro la Spagna. Capita a tutti di sbagliare, noi dobbiamo guardare avanti: ora recuperiamo e da gruppo quale siamo andiamo a Belfast a prenderci il mondiale".

