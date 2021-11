Italia che, dopo aver fatto 0-0 contro l'Irlanda del Nord, ora comincia Terminate le qualificazioni europee, abbiamo finalmente il quadro completo delle squadre qualificate a Qatar 2022 . Sono le prime classificate dei 10 gironi, ma ci sono ancora tre posti a disposizione che arriveranno grazie agli spareggi di marzo. Il format è completamente diverso rispetto alle ultime edizioni : non ci sarà la doppia sfida ad una singola Nazionale, ma semifinali e finali secche. Chi passerà? In gioco c'è anche l'che, dopo aver fatto 0-0 contro l'Irlanda del Nord, ora comincia a vedere i fantasmi . C'è di buono, però, che gli azzurri sono in testa di serie, ciò vuol dire che affronteremo le “peggiori seconde” e giocheremo la semifinale in casa.

Le squadre qualificate

Molto semplice, le squadre qualificate agli spareggi sono tutte le seconde classificate ai gironi. A queste 10 si aggiungono due ripescate dalla Nations League: Austria e Repubblica Ceca che hanno vinto il proprio girone nell'altra competizione, ma in queste qualificazioni non hanno trovato né il primo né il secondo posto.

Le teste di serie

Ma come mai l'Italia è testa di serie? Non perché ha vinto l'Europeo, ma perché è tra le 6 migliori seconde. Anche qui c'è da capire però il procedimento perché, essendoci stati gironi da 5 e gironi da 6, per calcolare questa speciale classifica delle seconde si prenderanno* i punti raccolti contro le squadre classificate tra il 1° e il 5° posto di ogni singolo gruppo. Facendo questo calcolo, le 6 migliori seconde sono Portogallo, Scozia, Italia, Russia e Svezia.

Classifica migliori seconde

Nazionali Punti/Differenza reti* 1. Portogallo 17 (+11) 2. Scozia 17 (+7) 3. Italia 16 (+11) 4. Russia 16 (+9) 5. Svezia 15 (+6) 6. Galles 15 (+5) 7. Turchia 15 (+2) 8. Polonia 14 (+8) 9. Macedonia 12 (+3) 10. Ucraina 12 (+3)

L'Italia potrà quindi incontrare in semifinale solo una tra Turchia, Polonia, Macedonia, Ucraina, Austria e Repubblica Ceca.

Il format: semifinali e finali in gara secca

I playoff verranno disputati tra il 24 e il 29 marzo 2022, con la formula di semifinali e finali. Le sfide saranno in gara secca e quindi non ci sarà la possibilità del “ritorno” per aggiustare la gara d'andata. Le semifinali saranno in programma dal 24 al 25 marzo, le tre finali dal 28 al 29 marzo.

Il sorteggio e le teste di serie

Venerdì 26 novembre a Nyon saranno effettuati i sorteggi per i tre tabelloni. Per motivi geopolitici, alcune partite non potranno essere sorteggiate come Russia-Ucraina.

