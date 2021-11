Mors tua, Vita mea. E' proprio il caso di dirlo, perchè se da una parte c'è l'Inghilterra, sconfitta ai rigori, nel suo paese e, come se non bastasse, nel suo stadio. Il ricordo va chiaramente alla notte magica di domenica 11 luglio dove gli Azzurri hanno festeggiato la vittoria all'Europeo 2020. . E' proprio il caso di dirlo, perchè se da una parte c'è l'Italia dei festeggiamenti in piazza, delle grigliate tra amici e degli abbracci più belli dall'altra parte c'è, sconfitta ai rigori, nel suo paese e, come se non bastasse, nel suo stadio. Il ricordo va chiaramente alla notte magica di domenica 11 luglio dove glihanno festeggiato la vittoria all'

Ad

Dopo 4 mesi da quella notte, è il simbolo della Nazionale inglese Harry Kane a tornare sulla partita, nella conferenza di presentazione del match Inghilterra-Albania: "Cosa mi è successo dopo lnghilterra-Italia? Perdere una finale europea per il tuo paese a Wembley è qualcosa che probabilmente rimarrà con me per il resto della mia carriera. Non ti riprendi mai completamente da queste cose, a meno che non vinci subito un torneo altrettanto importante".

Pallone d'Oro A Lewandowski il Pallone d'oro? Spunta una lista: Jorginho solo 5° 27/10/2021 A 15:39

Perdere quella finale è qualcosa che rimarrà con me per sempre.

Kane, praticamente subito dopo la finale persa, si è dovuto concentrare sulla nuova stagione di Premier League con il Tottenham e i numeri a cui ci ha abituato sono solo ricordi lontani (un gol in 10 partite, 7 gol nelle ultime 16 presenze): "Non è un problema solo fisico, ma anche mentale. Prima che ti rendi conto ti ritrovi a giocare di nuovo in Premier League senza aver avuto il tempo di digerire e imparare da quello che è successo". E sulle voci estive che lo volevano al Manchester City di Guardiola: "Ci sono state molte speculazioni quest'estate ed è stata davvero la prima volta per me. Ma fa parte del bagaglio del calciatore professionista avere a che fare con queste cose, e penso di averla gestita abbastanza bene".

Calciomercato 2020-2021 Paratici: "Tottenham non interessato a Vlahovic, c'è Kane" 10/10/2021 A 20:59