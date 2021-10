Spettacolo ed emozioni nella settima giornata di qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022 con ben 11 partite in contemporanea. Vittorie di misura per Germania, Olanda e Russia. Goleade per Montenegro (3 a 0 contro Gibilterra), Croazia (3-0 a Cipro) e Macedonia del Nord (4 a 0 contro il Liechtenstein). Stesso risultato della Slovenia contro Malta. Pari tra Turchia e Norvegia (1-1), Islanda e Armenia (1-1) e tra Repubblica Ceca e Galles (2-2).

Nel match più avvincente della serata, Repubblica Ceca-Galles è andato a segno lo juventino Ramsey. Il nerazzurro Perisic, invece, ha preso parte alla goleada della sua Croazia contro Cipro. La Russia ringrazia Skriniar: un autogol del difensore dell'Inter condanna la Slovacchia alla sconfitta per 1 a 0. Infine in Malta-Slovenia l'atalantino Ilicic torna al gol con una doppietta nel 4-0 finale.

Altra serata no per, l'arbitro turco finito nel ciclone in occasione di Milan-Atletico Madrid , in particolare per l'espulsione di Kessie e per il rigore assegnato nel finale contro i rossoneri. In Germania-Romania, al 5', Cakir assegna un calcio di rigore per uno scontro di gioco tra Burca e Werner nell'area della formazione rumena nonostante sia apparso fin da subito fortuito e non falloso. A differenza della gara di Champions a San Siro, però, il Var non ha dubbi nel richiamare il direttore di gara all'on field review, e il turco torna dunque sulla sua decisione, annullando il rigore. Un minuto dopo il gol spettacolare di Ianis Hagi porta in vantaggio gli ospiti ad Amburgo. Inutile, però, perchè Hans Flick fa un altro passo verso la qualificazione a Qatar 2022 rimontando nella ripresa con Gnabry e il subentrato Muller.