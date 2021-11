La partita Italia-Svizzera è un autentico spareggio per la qualificazione diretta ai Mondiali di Qatar 2022. Analizziamo gli episodi più controversi della partita dell'Olimpico di Roma, diretta dall'arbitro inglese Anthony Taylor.

La moviola di Italia-Svizzera (Arbitro: Taylor)

Minuto 36: GOL! 1-1 ITALIA! DI LORENZO! Punizione messa in mezzo da Insigne e colpo di testa ravvicinato del terzino del Napoli, che anticipa un incerto Sommer e fa rotolare la palla in rete! Check del Var per possibile offside, ma la posizione dell'azzurro è regolare e Taylor convalida! Non c'è nemmeno carica sul portiere perchè l'esterno arriva primo sulla sfera.

Minuto 88: Attenzione, perché c'è un check VAR per una possibile spinta in area di Garcia su Berardi... Taylor si convince: è penalty! Ingenuo qui il difensore svizzero.

Mancini: "Dopo 70-80 anni è cambiata la percezione sull'Italia"

