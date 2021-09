Classifiche e risultati

Qualificazioni Mondiali Europa Italia: 35 match senza ko. eguagliato il record di Brasile e Spagna UN' ORA FA

=== Le pagelle dell'Italia ===

Gianluigi DONNARUMMA 5,5: anch'egli sorpreso dall'inaspettato contropiede bulgaro, innescato da una distrazione di Florenzi su Despodov e finalizzato da Iliev. Inoperoso per il resto della partita.

Alessandro FLORENZI 5: prestazione da dimenticare da parte del neoacquisto del Milan, schierato al posto di Di Lorenzo, finito in tribuna. Pasticcia e si attarda su Despodov in occasione dell'1-1 targato Atanas Iliev, peccando in generale molto spesso in controllo e svirgolando numerosi palloni nei cross. Serata storta.

Dal 64' Rafael Toloi 6: entra in gioco con un atteggiamento un po' troppo aggressivo nei confronti degli avversari, quando invece si trattava di aiutare la squadra a spingere.

Leonardo BONUCCI 6: tanti anticipi con la giusta grinta. Finisce però nel calderone del contrattacco avversario in occasione dell'1-1.

Franceco ACERBI 6: gara senza fronzoli, rispettando praticamente tutte le consegne di retroguardia.

Emerson PALMIERI 6: buona spinta lungo l'out mancino. Non è Spinazzola, vero, ma confeziona discreti palloni utili per il tridente là davanti.

Dal 91' Lorenzo Pellegrini: sv.

Nicolò BARELLA 6: solita lotta a metà campo, grande foga (forse troppa), ma questa volta con una visione di gioco un po' approssimativa a favore della fase offensiva.

Dal 64' Byan Cristante 5,5: il suo ingresso in campo delude. Appena un paio di conclusioni dalla distanza totalmente velleitarie per lui.

JORGINHO 7: non delude. Le sue aperture sono precise e illuminante. Conferma il suo 2021 al top.

Marco VERRATTI 6: luce intermittente. A volte c'è, a volte valuta male la profondità dei suoi suggerimenti.

Italia-Bulgaria, 2 settembre 2021, Qualificazioni Mondiali 2022: da sinistra, Georgi Kostadinov e Marco Verratti (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Federico CHIESA 7: indemoniato là davanti, specie nel primo tempo. Gol da talento vero, nell'interscambio con Immobile. Poi sfiora più volte il raddoppio e nel secondo tempo viene fermato solamente da un Georgiev "monstre".

Italia-Bulgaria, 2 settembre 2021, Qualificazioni Mondiali 2022: il gol dell'1-0 di Federico Chiesa (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Ciro IMMOBILE 5,5: non si può dire che disputi una brutta partita, ma davanti allo specchio, con la Nazionale, resta per l'ennesima volta con le polveri bagnate, sciupando troppo. Continua la misteriosa metamorfosi rispetto al clamoroso cecchino che diventa quando indossa la maglia della Lazio.

Italia-Bulgaria, 2 settembre 2021, Qualificazioni Mondiali 2022: Ciro Immobile (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Dal 74' Giacomo Raspadori 6: subito tanto impegno e una conclusione pericolosa. L'attaccante del Sassuolo sta crescendo.

Lorenzo INSIGNE 6: continua ad essere il faro del reparto avanzato degli Azzurri, beninteso, ma davanti alla porta serviva maggior cattiveria. A volte, il solo "fioretto" non basta.

Dal 74' Domenico Berardi 5,5: fa fatica a trovare il varco giusto, anche in considerazione della scarsa forma fisica. A causa del tourbillon di mercato, quella di stasera era la sua prima partita ufficiale della stagione

Ct. Roberto MANCINI 6: forse la carta Pellegrini sarebbe stata da giocare prima. Ma la sua Nazionale resta molto bella da vedere. Là davanti, nella serata di Firenze, è mancata solamente la cattiveria giusta.

Roberto Mancini durante Italia-Bulgaria, Qualificazioni Mondiali 2022, 2 settembre 2021 (Getty Images) Credit Foto Getty Images

=== Le pagelle della Bulgaria ===

(4-3-3) Georgiev 8; A. Hristov 7, Antov 7, P. Hristov 7.5, Nedyalkov 6.5; Kostadinov 6, Vitanov 6.5 (75' Malinov 6), Yankov 5.5 (57' Chochev 5.5); Despodov 7 (75' Kirilov 6.5), A. Iliev 7 (70' Krastev), Yomov 5 (46' Delev 5.5). Ct. Petrov 7.

Mancini: "Italiani felici e storia riscritta, che gioia"

Qualificazioni Mondiali Europa Sorpresa a Firenze, Italia bloccata dalla Bulgaria: 1-1 4 ORE FA