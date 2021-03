Anche Vilnius è espugnata. Dopo Irlanda del Nord e Bulgaria, l'Italia ha la meglio anche sulla Lituania. Soffrendo più del previsto e forse del dovuto, ma portandosi a casa con l'ennesimo 2-0 altri 3 punti preziosissimi nella corsa ai Mondiali. Azzurri a punteggio pieno nel girone C grazie soprattutto al redivivo Stefano Sensi, che entra all'intervallo e al primo pallone toccato fulmina Svedkauskas con un sinistro da fuori area. È un gol che toglie le castagne dal fuoco a un'Italia impacciata per un tempo intero, bloccata dalla tattica puramente difensiva dei padroni di casa e senza troppe idee. Dopo il vantaggio la squadra di Mancini sfiora più volte anche il raddoppio, ma complice un Immobile sprecone lo manca a più riprese. Venendo poi salvata da Donnarumma, decisivo su Eliosius. E alla fine, a recupero inoltrato, proprio Immobile si riscatta dal dischetto. Classifica: l'Italia vola a 9 punti, a +3 dalla Svizzera che però ha una partita in meno. Il duello per il primo posto è iniziato.