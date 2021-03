Continua la marcia della Nazionale di Roberto Mancini che, ospite della Lituania, necessita di punti per strappare un pass per le qualificazioni ai Mondiali. Solo il primo posto nel girone darà la certezza di partecipare alla fase finale di Qatar 2022. Ecco le scelte dei due ct per la sfida valida per il terzo turno del Girone C:

Lituania-Italia: formazioni ufficiali

Lituania (4-3-3): Svedauskas; Mikoliunas, Beneta, Girdvainis, Vaitkunas; Dapkus, Simkus, Slivka; Novikovas, Cernych, Sirgedas. Ct: Valdas Urbonas

Italia (4-3-3): Donnarumma; Toloi, Mancini, Bastoni, Emerson; Pessina, Locatelli, Pellegrini; Bernardeschi, Immobile, El Shaarawy. Ct: Roberto Mancini

Arbitro: Pawel Raczkowski (Polonia)

Freddo e campo sintetico: l'allenamento dell'Italia al LFF Stadium

