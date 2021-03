L'Italia fa visita alla Lituania per la terza gara delle qualificazioni ai Mondiali 2022. Dopo il debutto vittorioso contro l'Irlanda del Nord la trasferta da tre punti in Bulgaria , serve un altro sorriso per rimanere al comando del girone. Gli Azzurri sono stati inseriti nel gruppo C insieme a Irlanda del Nord, Bulgaria, Svizzera e appunto Lituania. Solo il primo posto nel girone darà la certezza di partecipare alla fase finale di Qatar 2022. Un crocevia importante per il ct anche per avere conferme in quella che è l'ultima finestra a sua disposizione prima dell'inizio degli Europei 'itineranti' che partiranno il prossimo 11 giugno