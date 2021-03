Italia di Mancini. Gli azzurri giocheranno in Bulgaria dove non hanno mai vinto nella storia: 4 pareggi e 2 sconfitte, i precedenti in casa dei bulgari, nonostante siano 10 le vittorie contro di loro nel bilancio generale. L'Italia che però devo provare a vincere per mettere già un po' di distanza tra sé e il resto delle squadre. Mancini che dovrà fare a meno per questa sfida di Chiellini, Berardi e Caputo ( Dopo essere partiti con un 2-0 all'Irlanda del Nord , trovando i primi tre punti nelle qualificazioni ai prossimi Mondiali , subito una nuova tappa per l'di. Gli azzurri giocheranno indove non hanno mai vinto nella storia: 4 pareggi e 2 sconfitte, i precedenti in casa dei bulgari, nonostante siano 10 le vittorie contro di loro nel bilancio generale. L'Italia che però devo provare a vincere per mettere già un po' di distanza tra sé e il resto delle squadre. Mancini che dovrà fare a meno per questa sfida di Chiellini, Berardi e Caputo ( le probabili formazioni ).

"Tutte le gare sono difficili"

Tutte le gare sono difficili e vanno affrontate con la massima concentrazione. Ma noi siamo qui per vincere. La Bulgaria è in un momento di ricambio, ha sempre avuto ottimi giocatori e li ha anche adesso. Affronteremo una squadra diversa dall'Irlanda del Nord, magari meno fisica, ma molto più tecnica. E tra l’altro su un campo molto difficile

Qualificazioni Mondiali Europa Bulgaria-Italia: probabili formazioni e statistiche 11 ORE FA

Perso in un colpo solo Chiellini, Berardi e Caputo

Faremo sicuramente dei cambi. Non sappiamo ancora quali perché dovremo valutare le condizioni nei prossimi due allenamenti. Non so se 4 o 5, ma sicuramente dei cambi li faremo

L'esultanza dell'Italia contro l'Irlanda del Nord Credit Foto Getty Images

L'Italia deve attaccare e non gestire

Non siamo una squadra che può gestire una gara, noi dobbiamo sempre partire dal concetto di attaccare. Contro l’Irlanda del Nord abbiamo fatto un primo tempo ottimo, nel secondo abbiamo tentato di gestire, ma non è nelle nostre corde e questo i ragazzi lo hanno capito. Comunque non arrivo a dire che sia stato un secondo tempo brutto. Diciamo che abbiamo fatto meno bene di altre volte

Mancini: "Dopo 70-80 anni è cambiata la percezione sull'Italia"

Qualificazioni Mondiali Europa Triplo stop per l'Italia: Chiellini, Caputo e Berardi tornano a casa 12 ORE FA