Serata di gol “italiani” e qualche sorpresa nelle 10 partite del sabato sera valide per la seconda giornata di qualificazioni ai Mondiali 2022 in Qatar. Spicca la rotonda vittoria della Turchia di Calhanoglu, che dopo il roboante 4-2 contro l’Olanda di Frank de Boer, passeggia in Norvegia (3-0), lasciando a bocca asciutta Erling Haaland. Gioiscono anche l’Olanda di de Ligt, che batte con due gol per tempo la Lettonia, e la Croazia di Brozovic e Perisic che regola Cipro grazie a un sigillo dell’atalantino Pasalic in chiusura di primo tempo.

Non basta la doppietta di Jota al Portogallo per passare in Serbia Credit Foto Getty Images

Mezzo passo falso per il Portogallo di Cristiano Ronaldo (a secco) che si fa rimontare nella ripresa dalla Serbia mentre il Belgio ringrazia Romelu Lukaku (2° gol in 4 giorni) e strappa un prezioso 1-1 in Repubblica Ceca. Impresa del Lussemburgo che ottiene una storica vittoria esterna in Irlanda mentre la Slovacchia di Skriniar (in gol) evita la figuraccia rimontando due gol contro Malta, che strappa un insperato 2-2.

I risultati: il quadro completo

Serbia-Portogallo 2-2

Repubblica Ceca-Belgio 1-1

Olanda-Lettonia 2-0

Norvegia-Turchia 0-3

Russia-Slovenia 2-1

Croazia-Cipro 1-0

Slovacchia-Malta 2-2

Irlanda-Lussemburgo 0-1

Montenegro-Gibilterra 4-1

Bielorussia-Estonia 4-2

