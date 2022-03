Match a senso unico quello dell'Estadio Dragao di Lisbona. I lusitani hanno imposto il loro gioco sin dal 1', sfiorando il gol con Jota e Ronaldo prima di trovarlo al 15' con l'ala del Porto, Otavio. Al 42', dopo una minima reazione della Turchia, un colpo di testa chirurgico di Jota ha poi mandato i padroni di casa all'intervallo sul +2. Nella ripresa il copione del match non è cambiato, con i portoghesi che hanno sfiorato il gol in più occasioni ancora con la punta del Liverpool, prima di spaventarsi nel finale a seguito del gol di Yilmaz al 65'. Dopo il gol la Turchia ha infatti avuto la possibilità di pareggiare con Yilmaz dal dischetto all'86', prima del definitivo 3-1 di Nunes.

In virtù di questo risultato gli uomini di Santos sfideranno martedì a Lisbona la Macedonia del Nord, giustiziera 0-1 dell'Italia di Roberto Mancini.

Il tabellino

PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa; Dalot, Danilo Pereira, Fonte, Guerreiro (dall'88' Mendes); Bruno Fernandes (dall'85' Carvalho), Moutinho (dall'88' Nunes), Bernardo Silva ; Cristiano Ronaldo, Diogo Jota (dal 71' Felix), Otavio (dall'88' Leao). Ct: Santos.

TURCHIA (4-4-2): Cakir; Kabak, Demiral, Soyuncu, Kutlu (dall'89' Dursun); Celik (dal 75' Tokoz), Kokcu (dal 74' Yazici), Calhanoglu, Akturkoglu (dal 66' Unal); Burak Yilmaz, Under. Ct: Kuntz

GOL - Otavio (P), Jota (P), Yilmaz (T), Nunes (P) - PRIMO TEMPO (2-0)

ASSIST - Otavio (P), Under (T)

NOTE: AMMONITI - Celik (T), Diogo Jota (P), Calhanoglu (T), Demiral (T)

ESPULSI - Nessuno

LA PARTITA IN 10 MOMENTI CHIAVE

14' JOTA, SI DIVORA L'1-0! Punizione tesa dalla destra di Bruno Fernandes e centravanti che sbaglia clamorosamente il tap-in a porta vuota da due passi, dopo che il pallone aveva attraversato tutta l'area di rigore. Chance enorme!

16' RETEEEE! OTAVIO! 1-0! Serpentina al limite dell'area di Bernardo Silva, scarico per Diogo Jota che conclude violentemente in porta da fuori area centrando il palo e tap-in facile facile dell'ala del Porto che con il destro buca le mani di Cakir. Portogallo meritatamente avanti a Lisbona.

27' YILMAZ AD UN PASSO DALL'1-1! Taglio di Under in profondità, cross dal fondo sul secondo palo ed inserimento del centravanti che si coordina a porta vuota di testa ma centra in pieno Dalot.

42' RETEEEEE! 2-0! DIOGO JOTA! Cross morbido dalla trequarti di Otavio che pesca il centravanti del Liverpool sul secondo palo. Incornata precisa e pallone che rimbalza a terra e si insacca a fil di palo.

58' JOTA, AD UN PASSO DALL'EUROGOL! Rinvio lungo di Costa, numero di Jota che anticipa Cakir e prova a scavalcarlo con un pallonetto da 30 metri, non riuscendo a centrare la porta di un soffio.

65' RETEEEEE! 2-1! ACCORCIA YILMAZ! Triangolo stupendo al limite dell'area tra l'esperto centravanti ed Under, bravissimo ad imbucare e a metterlo a tu per tu con Costa. Destro preciso e match nuovamente aperto a Lisbona!

85' CLAMOROSO! RIGORE PER LA TURCHIA! Tocco netto di Fonte ai danni di Unal. L'arbitro si reca al Var e non ha dubbi. Yilmaz andrà dal dischetto.

87' SBAGLIA YILMAZ, PAZZESCO! Il centravanti calcia a mezz'altezza sulla destra. Costa intuisce la conclusione ed il pallone termina clamorosamente alto dopo il tocco. Portogallo graziato!

91' RONALDO, SI DIVORA IL 3-1! Conclusione di Felix, parata goffa di Cakir e CR7 che da due passi non riesce a spingere in porta il pallone con il destro. Chance clamorosa.

95' GOOOOOL! NUNES, LA CHIUDE LUI! 3-1! Imbucata in profondità di Leao che vede il taglio dell'altro compagno subentrato e lo mette a tu per tu con Cakir. Mancino ad incrociare che non lascia scampo al portiere turco e regala il match ai lusitani.

LE PAGELLE DEL MATCH

PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa (6.5); Dalot (6.5), Danilo Pereira (6), Fonte (5), Guerreiro (6.5) (dall'88' Mendes, SV); Bruno Fernandes (6) (dall'85' Carvalho, SV), Moutinho (6.5) (dall'88' Nunes, 7), Bernardo Silva (6.5); Cristiano Ronaldo (5.5), Diogo Jota (7.5) (dal 71' Joao Felix, 6), Otavio (7.5) (dall'88' Leao, 6.5). Ct: Santos (6.5)

TURCHIA (4-4-2): Cakir (5.5); Kabak (5), Demiral (6.5), Soyuncu (5), Kutlu (6) (dall'89' Dursun, SV); Celik (5.5) (dal 74' Yazici, 6.5), Kokcu (6) (dal 74' Tokoz, 6), Calhanoglu (5), Akturkoglu (5.5) (dal 64' Unal 6); Burak Yilmaz (7), Under (6,5). Ct: Kuntz (5)

IL MIGLIORE

Diogo JOTA - Prestazione sontuosa del centravanti dei Reds, sempre nel vivo della manovra offensiva dei suoi. Rapido e pericoloso dentro l'area con i suoi dribbling, insidioso con le sue conclusioni da fuori (da una di esse è nato il gol di Otavio) e letale sottoporta, con l'incornata magistrale con cui sigla il 2-0.

IL PEGGIORE

Ozan KABAK - Disastroso quest'oggi. Si perde la marcatura su Jota in occasione del gol, dopo aver già lasciato il centravanti del Liverpool solo qualche minuto prima. Sempre in ritardo negli interventi e disattento nelle letture. Il fallimento della Turchia passa anche dai suoi errori.

