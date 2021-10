Cristiano Ronaldo ne trova subito un altro. L'ex attaccante della Juventus aveva il piedino caldo e contro il Lussemburgo ha messo a segno una tripletta. 10a tripletta realizza in Nazionale. Nessun altro giocatore nella storia aveva fatto tanto nella storia. Dopo aver conquistato il record di presenze in Nazionale (per una Nazionale europea), nell'ultima amichevole contro il Qatar ne trova subito un altro. L'ex attaccante della Juventus aveva il piedino caldo e contro il Lussemburgo ha messo a segno una tripletta. 5-0 per il Portogallo , 115 gol in Nazionale per CR7 ma, soprattutto, è la. Nessun altro giocatore nella storia aveva fatto tanto nella storia.

Tutte le triplette di Cristiano Ronaldo in Nazionale

Anno Partita Competizione 2013 Irlanda del Nord-Portogallo 2-4 Qual. Mondiali 2014 2013 Svezia-Portogallo 2-3 Qual. Mondiali 2014 2015 Armenia-Portogallo 2-3 Qual. Europei 2016 2016 Portogallo-Andorra 6-0* Qual. Mondiali 2018 2017 Portogallo-Faer Oer 5-1 Qual. Mondiali 2018 2018 Portogallo-Spagna 3-3 Mondiali Russia 2018 2019 Portogallo-Svizzera 3-1 Sem. Nations League 2019 2019 Lituania-Portogallo 1-5* Qual. Euro 2020 2019 Portogallo-Lituania 6-0 Qual. Euro 2020 2021 Portogallo-Lussemburgo 5-0 Qual. Mondiali 2022

*partita in cui ha fatto 4 gol

A ben vedere non sono tutte partite di grido, anche se in questo caso non c'è neanche un'amichevole. Sono tutte partite ufficiali anche se contro avversarie del calibro di Andorra, Lituania, Faer Oer, Irlanda del Nord, Lussemburgo, ma si sa, tutto fa brodo parlando di statistica. Tra queste ci sono anche triplette realizzate in partite importanti, come la semifinale di Nations League contro la Svizzera (trofeo che poi ha vinto proprio il Portogallo) e quella tripletta fantastica alla Spagna alla prima giornata dei Mondiali 2018.

Detto questo, parliamo di un grandissimo record. Mai nessuno nella storia, infatti, aveva fatto 10 triplette parlando solo di Nazionali maggiori. Cristiano Ronaldo continua ad essere una macchina da record.

